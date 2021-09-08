Захват власти в Афганистане движением "Талибан" не только не прекратит многолетний кризис, но похоже даст старт новому, который может привести к полномасштабной гражданской войне.

Так, например формирование талибами правительства Афганистана, вызвало резкую критику со стороны партии "Исламское общество Афганистана" (ИОА).

Об этом передает агентство ТАСС.

Недовольство ИОА вызвал тот, факт, что в новое правительство вошли в основном пуштуны (это самая крупная этническая группа страны - Ред.), и это усугубит кризис в государстве.

Один из лидеров ИОА Салахуддин Раббани считает, что "Талибан" "взял курс на монополизацию власти" и это может привести к необратимым последствиям "которые уже не сможет никто разрешить".

В свою очередь ИОА предлагает привлечь все политические силы и общественные группы для разработки дорожной карты, целью которой станет инклюзивная демократия в Афганистане, а также "обеспечение социальной справедливости и защита фундаментальных прав человека".

Конкуренты "Талибана" также рассчитывают, что "международное сообщество, особенно страны региона, не будет торопиться с признанием власти, которая не отражает воли народа, а также всей социальной и этнической структуры Афганистана".

Ранее "Страна" сообщала, что Вашингтон назвал свои условия признания правительства талибов в Афганистане.