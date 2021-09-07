Во вторник, 7 сентября, талибы открыли в Кабуле огонь по протестующим против "Талибана" и Пакистана жителям города.

Ролики из Кабула со звуками автоматных очередей в соцсетях публикуют очевидцы.

На видео заметно, как сначала звучать выстрелы, а потом люди начинают в панике разбегаться.

"Непрерывная стрельба. Прямо перед тем, как это началось, Талибан сказал нам прекратить съемку... Последние два часа приказы талибов разойтись игнорировались. Они пытались перекрыть дороги и проехать в знак протеста. Ничего не получилось. Затем они открыли огонь", - написала в Twitter журналистка Euronews в Афганистане Анелиз Боржес.

Протесты в столице Афганистана вспыхнули против "Талибана" и Пакистана, с которым связывают талибов. Демонстранты скандировали лозунги: "Смерть Пакистану!", "Смерть "Талибану". Кроме того, протестующие требовали, чтобы афганскую столицу покинул глава разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид.

Напомним, недавно талибы в Кабуле разогнали акцию протеста афганских женщин.

Также мы сообщали, что в "Талибан" запретили вступать бывшим полицейским и военным без бороды.