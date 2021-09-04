Сегодня в столице Афганистана Кабуле, захваченного "Талибаном", прошла акция протеста женщин, требующих не ограничивать их права и свободы. Однако, боевики движения не оценили подобных движений со стороны женского населения и решили разогнать протест при помощи слезоточивого газа.

Очевидцы начали публиковать видео разгона акции, сообщает "РИА Новости".

На видео видно повсеместный хаос, который происходит в столице Афганистана, а также задыхающихся от слезоточивого газа женщин.

Афганские женщины во время акции требовали обеспечить право на образование и работу. Как выяснилось, в ходе жесткого разгона протеста талибами пострадала одна из активисток.

Напомним, талибы планируют в течение недели огласить состав нового правительства Афганистана. Представители террористического движения "Талибан" уже назначили губернаторов и глав полиции для 33 из 34 провинций этого государства. Спикер боевиков сообщил журналистам, что вопрос вхождения в состав Кабмина Афганистана женщин решат руководители "Талибана".

В среду, 1 сентября, захвативший Афганистан "Талибан" заявил, что переговоры о формировании нового правительства завершены. Его главой будет афганский религиозный лидер, глава Исламского Эмирата Афганистан и руководитель "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.

Хотя талибы заявляют, что консультации по формированию правительства завершены, публичных дискуссий по поводу названия государственной системы, национального флага или государственного гимна не проводилось.