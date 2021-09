Движение "Талибан", захватившее власть и территории Афганистана, заявило о переходе под их контроль стратегически важного района Хиндж и района Аннаба в афганской провинции Панджшер.

Об этом сообщил представитель "Талибана" Билал Карими.

"Последние новости гласят, что Хиндж, самый стратегический район Панджшера, и район Аннаба недалеко от столицы провинции также были полностью захвачены, осталось только главное здание района Абшар", – утверждает Билал Карими.

Как сообщают источники информагентства со стороны "Талибана", ночью силы сопротивления в Панджшере заявили талибам о намерении сдаться. Однако, когда боевики попытались войти в провинцию, попали в засаду.

Кроме этого вчера, в пятницу, талибы вечером стреляли в воздух из автоматического оружия.

