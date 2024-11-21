Владимир Путин обратится с видеозаявлением, посвященном войне в Украине и возможному ответу Москвы на дальнобойные удары по территории РФ.

"Конфликт в Украине после удара западными ракетами по РФ приобрел элементы глобального характера. Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно", - сказал президент РФ.

Он сообщил, что сегодня Россия применила для удара по Днепру свою новейшую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности "Орешник" в безъядерном исполнении. По его утверждению, систем ПВО, способных сбивать такие ракеты, не существует.

Глава Кремля назвал применение "Орешника" ответом на удары западными дальнобойными ракетами по регионам РФ и на планы США по производству и развертыванию ракет средней и малой дальности.

Он сообщил о последствиях ударов дальнобойными ракетами по территории России.

"19 ноября 6 ракет ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях. Цели удара не достигнуты. Возгорание на складе боеприпасов в Брянской области, куда упали обломки сбитой ракеты, ликвидировано. Жертв нет. В Курской области удар был по одному из командных пунктов северной группировки войск, есть пострадавшие - убитые и раненные среди внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал", - заявил Путин.

Он заявил, что РФ "будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как "Орешник".

По его словам, Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов.

"В случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально", - заявил Путин.

Также он сказал, что некоторые сомневаются в готовности России к любому развитию событий.

"Россия готова решать спорные вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий. Если кто-то в этом сомневается, то напрасно - ответ всегда будет", - заверил Путин.

Что значат заявления Путина? Президент РФ впервые прокомментировал удары западными ракетами по России и возможный ответ на это Москвы.

Мы уже писали сегодня, что у Кремля есть две стратегии действий.

Первая - быстрый и максимально жесткий ответ, включая использование ядерного оружия по Украине или даже по странам НАТО. Ее продвигает российская "партия войны".

Вторая - ядерное оружие не использовать, но угрожать его применением (в том числе и по странам НАТО) укрепляя "переговорную позицию" накануне начала возможного диалога с Трампом о завершении войны в Украине. Параллельно, с той же целью, активизировать удары по Украине обычным (не ядерным) оружием.

Судя по выступлению Путина Кремль пока придерживается второй стратегии.

Он угрожает ударом по военным объектам стран НАТО, но не говорит когда именно и при каких условиях они будут нанесены. Как бы "подвешивая" угрозу.

Также он заявил об ударе новой ракетой по Днепру, которую, как утверждает Путин, не может сбивать ни одна из систем ПВО в мире.

При этом дает понять, что подход этот может измениться и на более жесткий. Но также не называет конкретных условий этого.

То есть, пока стратегия "угрожаем, но не бьем". А по Украине "бьем, но не ядеркой".

С намёком, что эта стратегия в любой момент может ужесточиться.

На днях он утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

До обращения Путина "Страна" анализировала, чем россияне сегодня били по Днепру и что это значит.