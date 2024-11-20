Правительство США должно вести диалог с Россией, Китаем и КНДР с целью предотвращения угрозы ядерной войны.

Об этом заявил представитель Стратегического командования Пентагона, контр-адмирал Томас Бьюкенен на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне

"Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться", - ответил представитель Пентагона на вопрос о необходимом подходе США в отношении России, Китая и Северной Кореи в рамках стратегического сдерживания.

Бьюкенен добавил, что власти США должны вести диалог с другими странами с целью предотвращения ядерной войны.

"Никто не хочет ядерной войны, верно?" - задался вопросом представитель Пентагона.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о риске развязывания третьей мировой войны с обменом ядерными ударами и гибелью "значительной части человечества" из-за разрешения Джо Байдена наносить по России дальнобойные удары.

Ранее о возможном ядерном ответе РФ на дальнобойные удары заявил Дмитрий Песков.