Использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам участия в саммите стран G20 ("Большой двадцатки".

Также он добавил, что Турция поддерживает все усилия по мирному урегулированию в Украине и готова продолжить посредничество в этом направлении.

Ранее о мирном плане Эрдогана подробно написало агентство Bloomberg. Так, президент Турции предлагает создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска.

Также Эрдоган хотел бы отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на десять лет и обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации.

Напомним, после сообщений о решении Джо Байдена дать Украине разрешение на дальнобойные удары западным оружием по территории России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

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