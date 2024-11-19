Президент Турции заявил об усилении риска ядерной войны после применения Украиной дальнобойных ракет США
Использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам участия в саммите стран G20 ("Большой двадцатки".
Также он добавил, что Турция поддерживает все усилия по мирному урегулированию в Украине и готова продолжить посредничество в этом направлении.
Ранее о мирном плане Эрдогана подробно написало агентство Bloomberg. Так, президент Турции предлагает создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса и разместить там международные войска.
Также Эрдоган хотел бы отложить обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО как минимум на десять лет и обеспечить Киев военными поставками в качестве компенсации.
Напомним, после сообщений о решении Джо Байдена дать Украине разрешение на дальнобойные удары западным оружием по территории России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.
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