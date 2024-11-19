После сообщений о решении Джо Байдена дать Украине разрешение на дальнобойные удары западным оружием по территории России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

Он подписал соответствующий указ, опубликованный на российском портале правовой информации.

Основные тезисы доктрины, узаконенной указом, следующие:

агрессия против России и ее союзников со стороны неядерной страны при поддержке ядерного государства будет рассмотрена как совместное нападение;

Россия может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности своей и Беларуси;

старт баллистических ракет против РФ (именно такими ракетами являются ATACMS);

ядерный ответ со стороны РФ возможен при "критической угрозе ее суверенитету" даже обычным оружием, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы;

предоставление территории и ресурсов для агрессии против РФ тоже является основанием для ядерного сдерживания.

Ключевое изменение в ядерной доктрине РФ заключается в таком пункте: "Агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение". Очевидно, он выписан конкретно под войну в Украине и призван обосновать возможность использования Россией ядерного оружия как против Украины, так и против стран, которые Киеву в войне помогают - то есть против США и их союзников по НАТО.

Ранее представители российской власти на разных уровнях посылали сигналы, что Москва может применить ядерное оружие в случае ударов западными дальнобойными ракетами по ее территории. В частности, вчера это дал понять спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Путин ранее заявлял, что дальнобойные удары по территории РФ будут означать прямое участие стран Запада в войне против России. А сегодня об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Использование Украиной западных неядерных ракет против РФ по новой доктрине может повлечь ядерный ответ", - отметил Песков.

Также характерно, что Путин утвердил новую ядерную доктрину вскоре после появления в западных СМИ сообщений о том, что Байден разрешил Украине наносить удары американскими дальнобойными ракетами по РФ. Официально Белый дом это пока не подтверждал.

Нанесет ли Путин ядерный удар, мы разбирали в сентябре в отдельной статье. В связи с утверждением обновленной ядерной доктрины и заявлением Кремля о ядерном ответе Москвы приведем отрывок из этого текста, касающийся сценария удара ядерным оружием по Украине.

Еще один радикальный сценарий – ядерный удар по Украине. О нем говорят уже давно, в том числе Байден. Однако, к счастью, до сих пор ядерное оружие не применяли. При этом в информационном поле Украины распространено крайне легкомысленное отношение к такой перспективе. Часто можно встретить точку зрения, что ядерный удар по Украине никак не повлияет на ход войны, зато отправит Россию в международную изоляцию и в итоге принудит Москву к капитуляции.



Однако в реальности ядерный удар – один из самых страшных сценариев для Украины.

Никто не может гарантировать, что реакция мирового сообщества будет действительно жесткой. Правда, в СМИ появлялись неподтвержденные данные, что США угрожали Москве уничтожением флота в случае ядерного удара по Украине, однако это (как и любой другой вариант военного ответа Запада), означало бы вступление НАТО в войну с Россией и с высокой вероятностью привело бы к использованию РФ ядерного оружия, так как обычным оружием Россия Альянсу противостоять не сможет. Будет ли НАТО так рисковать из-за Украины - вопрос открытый.

Китай и другие страны глобального Юга неоднократно выступали против применения ядерного оружия. Но какой будет их реакция, если Кремль его применит, точно не известно. Разорвут ли они отношения с РФ, из-за чего обрушится ее экономика? Либо же побоятся загонять Путина в угол, чтобы самим не получить ядерный удар? На все эти вопросы нет однозначного ответа.

А если со стороны мирового сообщества после первого ядерного удара не будет серьезного ответа, то перед Украиной возникнет развилка всего лишь из двух вариантов.

Первый - прекратить сопротивление и капитулировать. Причем речь в этом случае будет идти уже не о согласии на потерю части территории и остановку войны по линии фронта ("корейский сценарий", который в Украине часто называют капитуляцией, хотя капитуляцией он не является: страна сохраняет суверенитет, армию, контроль над большей частью территории), а о капитуляции в прямом смысле слова - с оккупацией всей страны российской армией, роспуске ВСУ, назначением Москвой новых руководителей Украины и т.д. Так было с Японией в 1945 году после ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки.

Второй вариант: в случае отказа от капитуляции могут последовать новые серии ядерных ударов по Украине. Если Кремль не получит жесткого ответа от международного сообщества после первого удара, то вряд ли его что-либо остановит от нанесения новых ударов, которые рано или поздно лишат Украину возможности продолжать сопротивление.

Если же реакция мира будет действительно жесткой и поставит Россию на грань разгрома, то это может привести к глобальной ядерной войне.

Все эти сценарии настолько ужасны, что по поводу них хочется сказать только одно: такого не может быть, потому что не может быть никогда. Однако после вторжения РФ в 2022 году, в вероятность которого тоже мало кто верил, эта формула уже не работает. Оно показало, что, к сожалению, реальны даже самые страшные варианты.

Тем более что и в Украине, и на Западе, и в России очень сильны позиции "партии войны". В Киеве и в Вашингтоне она заявляет, что не нужно бояться поднимать ставки, так как РФ не решится применить ядерное оружие и в конце концов "сольется". В Москве она утверждает, что не стоит опасаться применить ядерное оружие или выдвигать ультиматум с угрозой его применения, потому что Запад не решится на жесткий ответ и в конце концов "сольется". Но в итоге расчеты партий войны по обе стороны линии фронта могут оказаться ошибочными и ситуация выйдет из-под контроля. Гарантированно избежать худшего развития событий можно только одним способом – как можно скорее остановить войну в Украине.

Мы также анализировали, какой еще может быть реакция РФ на дальнобойные удары.