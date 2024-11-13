Если бы у России не было ядерного оружия, страны НАТО уже давно отправили бы в Украину свои войска.

Об этом 10 ноября во время оборонного саммита в Чехии заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

"Я абсолютно уверен, что если бы у россиян не было ядерного оружия, мы уже были бы в Украине и вышвырнули бы их оттуда. Мы бы это сделали. Но у них есть ядерное оружие", - сказал адмирал.

По его словам, Россию от "Талибана" в Афганистане в вопросе борьбы с силами НАТО отличает ядерный арсенал.

"Это не то же самое, что в Афганистане", - добавил Бауэр.

Ранее, весной, Бауэр говорил, что в НАТО не планируют посылать войска в Украину. Так он отреагировал на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки в Украину иностранных войск, вызвавшее на Западе большой резонанс.

На днях издание Foreign Affairs написало, что Украина может случайно нанести удар по ядерным объектам России, и тогда война станет ядерной. По данным издания, в пределах досягаемости украинских ракет и беспилотников находится по крайней мере 14 российских ядерных хранилищ.