Все жители Евросоюза должны обеспечить себя запасами самого необходимого на 72 часа в случае кризисных ситуаций, таких как кибератаки и диверсии, а также на случай химических, биологических или ядерных инцидентов.

Об этом говорится в рекомендациях Еврокомиссии в рамках доклада об усилении гражданского и военного обеспечения, сообщает Deutsche Welle.

Еврокомиссия также рекомендовала учредить европейский день подготовки к кризисным ситуациям для разъяснения населению необходимости принятых мер.

Авторы доклада пришли к выводу о недостаточной готовности ЕС к гибридным атакам со стороны России и попыткам дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе.

"Один-единственный клик способен вывести из строя электросети и погрузить во тьму целые города", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, недавно власти РФ заявили о риске "военного столкновения ядерных держав" из-за поддержки Украины Западом.

Ранее американский журналист рассказал, что Россия была готова применить ядерное оружие по Украине осенью 2022 года, если потери РФ на поле боя стали бы "катастрофическими".