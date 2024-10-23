Власти РФ заявили о риске "военного столкновения ядерных держав" из-за поддержки Украины Западом.

Об этом сказал российский министр обороны Андрей Белоусов, выступая на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Беларуси, которая проходит в Минске.

"Рост вовлеченности стран Запада в конфликт в Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Мы не можем не реагировать на эти угрозы. Изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения основ государственной политики России в области ядерного сдерживания", - отметил Белоусов.

Он добавил, что сейчас завершается подготовка договора между Минском и Москвой о гарантиях военной безопасности и новой концепции безопасности России и Беларуси, а также анонсировал в следующем году проведение двумя странами совместных стратегических учений "Запад".

Напомним, в сентябре Владимир Путин объявил об ужесточении ядерной доктрины РФ и снижении порога применения ядерного оружия.

После этого в США заявили, что готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных арсеналов. Но Россия ответила отказом, требуя включить в переговоры и другие разногласия, в том числе по поводу Украины.