Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует возвращать ядерное оружие, однако вместо этого хочет получить приглашение в НАТО.

Об этом президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник.

"На всех переговорах сейчас мы затрагиваем вопросы наших гарантий безопасности. Лучше всего это НАТО. Нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина. Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Мы отдали оружие, но ничего не получили. Только получили полномасштабную войну и многие жертвы", - отметил президент.

По его словам, он озвучил эту позицию Дональду Трампу, Джо Байдену и Камале Харрис.

"Я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой зонтик безопасности, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать", – сообщил Зеленский.

Он добавил, что Украина хочет получить приглашение в НАТО в своих международно признанных границах и отказывается обсуждать получение членства в обмен на оккупированные территории.

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуницируют этот вопрос со мной, но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", - заявил президент.

Он акцентировал внимание на том, что хочет получить приглашение в Альянс именно во время войны, "потому что оно дается стране в международно признанных границах", и для него "принципиальная вещь" - получить приглашение до завершения войны. Зеленский сказал, что "какой бы путь у нас ни был", юридически "никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет". И добавил, что по условиям и длительности вступления "могут быть разные форматы".

Также Зеленский затронул тему слухов о возможном увольнении Кирилла Буданова и Рустема Умерова.

"Я не собирался этого делать. Я не собирался менять Буданова. Информация [об уходе] ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", - заверил президент.

Ранее Зеленский говорил, что Киев "никогда не говорил, что планирует создать ядерное оружие".

На днях "Страна" подробно анализировала, пригласят ли Украину в НАТО.