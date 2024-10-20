Во Франции считают, что приглашение Украины в НАТО зависит от результатов выборов в США
Приглашение Украины в НАТО будет зависеть от того, какая администрация будет в Белом доме.
Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
"Мы, Франция, в принципе не против этого (приглашения Украины в Альянс - Ред.)", – сказал политик.
Лекорню также заявил, что отдельные аспекты "плана победы" Владимира Зеленского интересны.
"Прежде всего, этот план показывает, что Украина готовится к возможным переговорам. Наша задача помочь ей сесть за стол переговоров с выгодным балансом сил", – добавил министр.
"Мы должны не упускать из вида вопрос: какие гарантии безопасности мы можем предоставить Украине?" – подчеркнул глава французской обоороны.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж поддерживает "план победы" Зеленского и открыт для идеи приглашения Украины в НАТО.
"На каждом этапе борьбы Украины мы должны оказывать поддержку для того, чтобы она могла противостоять агрессору. И в тот момент, когда она (Банковая - Ред.) решит и как она это решит, можно открыть переговоры о мире", – сказал французский дипломат.
Напомним, по словам министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена Хаддада, Франция пытается убедить НАТО в необходимости немедленного принятия Украины в Альянс.