Приглашение Украины в НАТО будет зависеть от того, какая администрация будет в Белом доме.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Мы, Франция, в принципе не против этого (приглашения Украины в Альянс - Ред.)", – сказал политик.

Лекорню также заявил, что отдельные аспекты "плана победы" Владимира Зеленского интересны.

"Прежде всего, этот план показывает, что Украина готовится к возможным переговорам. Наша задача помочь ей сесть за стол переговоров с выгодным балансом сил", – добавил министр.

"Мы должны не упускать из вида вопрос: какие гарантии безопасности мы можем предоставить Украине?" – подчеркнул глава французской обоороны.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж поддерживает "план победы" Зеленского и открыт для идеи приглашения Украины в НАТО.

"На каждом этапе борьбы Украины мы должны оказывать поддержку для того, чтобы она могла противостоять агрессору. И в тот момент, когда она (Банковая - Ред.) решит и как она это решит, можно открыть переговоры о мире", – сказал французский дипломат.

Напомним, по словам министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена Хаддада, Франция пытается убедить НАТО в необходимости немедленного принятия Украины в Альянс.