Франция пытается убедить партнёров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО.

Об этом заявил министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что что Германия выступает против приглашения Украины в Альянс.

"Мы много говорили про будущее Украины в НАТО. Для меня очень важна немецкая позиция. Я считаю, что сегодня скепсис остаётся у немцев. Мы ближе к НАТО с США, чем когда-либо были", – сказал Зеленский.

Ранее СМИ писали, что украинский лидер и его окружение "впали в отчаяние" из-за нежелания Запада приглашать Украину в НАТО.

"<...> Это экзистенциальный конфликт для Украины, чего, похоже, до сих пор не понимают на Западе", - сказал изданию Telegraph источник в органах безопасности Украины.

Война в Украине идёт уже 968-й день. Последние новостями с ключевыми событиями 18 октября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне президент Владимир Зеленский обратился ко всем странам, чтобы они готовили бригады, которые заменят бойцов ВСУ на поле боя. Также Зеленский сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Северная Корея приготовила 10 тысяч военных для отправки на войну с Украиной. Между тем служащий ВСУ высказал мнение, что Украина перестанет существовать как государство, если на войну с Россией не пойдут женщины и пенсионеры.

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