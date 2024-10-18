Если в войне не примут участие все граждане, включая женщин и даже пенсионеров, то Украина перестанет существовать как государство.

Такое заявление сделал военнослужащий Александр Матяш в эфире "Новости. Live".

Ранее о возможности мобилизации женщин заявил экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

А в Офисе президента сообщили, что Штаты давят на Украину для снижения планки мобилизации до 18 лет.

Тем временем Зеленский призвал все страны готовить своих солдат для замены бойцов ВСУ на поле боя.

Война в Украине идет уже 967-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинский военный паблик Deep State сообщал, что российские войска захватили Островское на подступах к Курахово. Селидово уже находится в полукольце, поэтому ВСУ будут вынуждены отступить, заявил военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке. Также, по словам Рёпке, в Курской области россияне вернули себе село Любимовка, бои продолжаются к востоку и югу от деревни.

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