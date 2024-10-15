Возраст мобилизации нужно снизить до 21 года. Об этом заявил командир 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" Игорь Оболенский в интервью "Украинской правде".

"Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем мы эффективнее в будущем", - заявил Оболенский.

По его мнению, это не несет демографической угрозы, поскольку "нет тотальной смерти" - многие получают ранения, но выживают и воюют дальше.

"У меня есть солдаты и сержанты, которые уже три-четыре раза были ранены, но они снова возвращаются в строй. Это показывает, какие у нас патриотические люди, которые хотят воевать дальше за государство, потому что у них есть доверие к командованию, к государству, друг к другу", - рассказал Оболенский.

Также он заявил, что украинским мужчинам, выехавшим за границу и не желающим возвращаться, нужно предоставить статус "не гражданин".

Мужчин же, проживающих в Украине, но не желающих воевать, он предлагает на 5 лет лишить права голосовать.

Ранее журналист Виталий Портников заявил, что если война будет длиться еще два года, мобилизационный возраст снизят, если пять лет – мобилизуют женщин.

Напомним, из Украины накануне начавшегося учебного года выехали 300 тысяч школьников.