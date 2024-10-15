Из Украины накануне начавшегося учебного года выехали 300 тысяч школьников. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире программы "Вечір.LIVE" со ссылкой на заявление в Верховной Раде министра образования Оксена Лисового.

"Это значит, люди не видят, не понимают и не слышат от власти, каков у нас план действий на ближайшую осень, зиму, и, что с наступлением и нашими военными возможностями. Сегодня люди живут здесь, а завтра продают свою квартиру, жилье, имущество и уходят. Ну, ближайшее - это в Польшу", - рассказала Южанина.

Она отметила, что такое большое количество детей, покинувших Украину, вызывает беспокойство.

Ранее Лисовой, выступая в парламенте, сообщал, что из Украины усилился отток школьников 10-11 классов, особенно парней.

Напомним, парни с 17 лет должны вставать на воинский учет. Кабмин предлагает их ещё и штрафовать, если они этого не делают. А с 18 лет парни уже не могут уехать за границу.

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