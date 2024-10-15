Во вторник, 15 октября, в Украине идет 965-й день войны с Россией.

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15 октября

10:41 Небольшие предприятия, производящие дроны для ВСУ, не могут забронировать своих специалистов, заявляет нардеп Ирина Фриз (Евросолидарность).

"А все остальные, в том числе и компании, которые занимаются бытовыми какими-то вещами, определяются критически необходимыми и получают экономическое бронирование", - заявила Фриз.

Она говорит, что тема бронирования стала источником большой коррупции.

Напомним, недавно украинский производитель дронов "Пташка дронс" заявил о "похищении" сотрудниками ТЦК своего главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА.

10:32 Возраст мобилизации нужно снизить до 21 года, заявил командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский.

"Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем мы эффективнее в будущем", - заявил Оболенский.

По его мнению, это не несет демографической угрозы, поскольку "нет тотальной смерти" - многие получают ранения, но выживают и воюют дальше.

Ранее журналист Виталий Портников заявил, что если война будет длиться еще два года, мобилизационный возраст снизят, если пять лет – мобилизуют женщин.

08:39 Россияне ударили по Николаеву семью зенитными ракетами С-300 и С-400.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Удар наносился с территории Крыма.

08:09 Кадры последствий ракетного удара по Николаеву.

08:04 Украинский военный паблик Deep State подтверждает, что российские войска продвинулись в Запорожской области - в районе Левадного и Новодаровки.

Судя по карте DS, Левадное не захвачено россиянами, которые утверждают, что село находится уже под их контролем (вчера об этом заявило минобороны РФ).

Но продвижение РФ составило около двух километров на примерно 4-километровом фронте.

Левадное расположено к западу от Великой Новоселки. К востоку от этого города россияне также продвинулись в Золотой Ниве. То есть, наступление идет одновременно на флангах Великой Новоселки.

07:48 Ночью был сильный ракетный удар по Николаеву - предварительно ракетами типа С-300.

Погибла женщина, 16 человек получили ранения.

Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Идут пожары, сообщили в областной военной администрации.