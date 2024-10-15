Около 400 тысяч детей уехали за границу Украины, но продолжают находиться в национальной системе образования. Эта цифра постепенно снижается.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой, отчитываясь в Раде.

"Мы понимаем, что в этом уменьшении есть как положительные причины – возвращение части детей в Украину, так и естественная часть – это, собственно, выход из системы школьного образования, с 11-го класса на выпуск. Но есть и отрицательная составляющая – это собственно выход из системы образования и переход к местным системам образования, потеря связи с нами", - сказал Лисовой.

Напомним, только в этом году накануне начала учебы из Украины выехали 300 тысяч школьников.

Особенно много выезжает парней, чтобы успеть покинуть страну до 18 лет. После этого возраста выезд мужчинам запрещен.

Ранее сообщалось, что западные партнеры настаивают на снижении возраста мобилизации в Украине.

Об этом сегодня в эфире телеканала "Новини.LIVE" сообщила народная депутат из партии "Евросолидарность" Мария Ионова.

"Что касается мобилизации и наших партнеров, они настаивают на том, чтобы снизить возраст мобилизации", - заявила она.

Ее слова подтвердили в Офисе президента. Как отметил в своем телеграм-канале советник Офиса президента Сергей Лещенко, Вашингтон давит на Владимира Зеленского, чтобы тот снизил возраст мобилизации до 18 лет, причем это призывают сделать американские политики из обеих партий.