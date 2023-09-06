Министр образования Оксен Лисовой выступил против существования школ, в которых преподают на русском.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Дим".

Лисовий заявил, что преподавание и проведение отдельных уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству.

"Мы сейчас воюем за систему ценностей, кардинально отличающуюся от системы ценностей Российской империи. Нам точно не по пути с русским миром. Зачем мы тогда готовим детей использовать русский язык?", — сказал министр.

Ранее в сети разгорелся конфликт из-за высказывания министра образования Лисового о русскоговорящих учителях. Тогда министр раскритиковал учителей, которые в общении с учениками на переменах переходят на русский язык. Также он написал, что "человек является патриотом той страны, на языке которой он говорит со своими детьми".

Мы также сообщали, что Лисовый поддержал мобилизацию соискателей второго высшего образования.

"Право на образование гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время в Конституции отмечено, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания долга – не о честности и не о достоинстве", — заявил министр.