Министр образования Оксен Лисовый поддержал отмену отсрочки от мобилизации для соискателей второго высшего образования.

Об этом он написал пост в своем Фейсбуке.

"Право на образование гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время в Конституции отмечено, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания долга – не о честности и не о достоинстве", - считает министр.

По его данным, в 2022 году в университеты Украины поступили на 55 тысяч больше мужчин старше 25 лет, чем в 2021 году. И на 33 тысяч больше магистров.

"Отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки)", - заверил министр.

Между тем законопроект об отмене отсрочки уже внесен в Верховную Раду.

Напомним, автором законопроекта об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе, третье и так далее образование стал представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

Мы перечисляли ключевые положения этого документа.