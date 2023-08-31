В Украине каждые два месяца реализуется новый план по мобилизации.

Об этом заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов в интервью NV.

По его словам, в Совбез обращаются военные чтобы в эти сроки провести "соответствующие процедуры" через заседание для того, чтобы процесс продолжался.

По словам секретаря, планы, которые предоставляет командование, выполняются.

"Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в находящуюся рядом армию", - пояснил Данилов.

Ранее сам секретарь СНБО заявлял, что Украине будет дополнительная мобилизация.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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