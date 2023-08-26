В Украине будет дополнительная мобилизация.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского, в котором президент сказал, что военные попросили его усилить набор в армию.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за те пределы, которые мы утвердили ещё 24 февраля 2022 года", — сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, "мобилизация происходит спокойно, и те объёмы, которые нужны для наших Вооруженных Сил, никогда не пересекали ту отметку".

"Более того, мы ни на один месяц не выходили на те показатели, которые утверждали. Военные призывают ровно столько, сколько им нужно для выполнения задач", - добавил он.

Напомним, в Украине сейчас усилилась борьба с выдачей справок о непригодности к военной службе, идут аресты военкомов и глав медкомиссий.

Западные СМИ пишут, что это связано с нехваткой личного состава на фронте.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области усилят мобилизацию.

А в Раде считают, что в четвертую "волну" мобилизации воевать пойдут все мужчины Украины.