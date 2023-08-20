Чтобы выиграть войну, Украине необходимо мобилизовать три миллиона человек.

Об этом пишет в колонке для немецкой Welt американский историк и бывший советник президента США Рональда Рейгана и Пентагона Эдвард Люттвак.

Люттвак отмечает, что население Украины превышает 30 млн человек, поэтому общая численность вооруженных сил может достигать 3 млн человек.

Эту пропорцию автор статьи вывел из опыта первой арабо-израильской войны, во время которой Израиль мобилизовал 10% населения.

"Отметим, что всеобщая мобилизация в Украине и так продолжается. И ограничивается она не столько существующими отсрочками для студентов, многодетных и других лиц, сколько организационной неспособностью военкоматов обеспечить набор большего числа новобранцев, чем сейчас (в том числе и из-за коррупции), а также проблемами с обеспечением новых бойцов оружием и амуницией. Кроме того, население России значительно больше. И даже если Украина резко нарастит темпы набора в войска, эффект от этого может перекрыться новыми волнами мобилизации в РФ", - комментирует заявление американского историка Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее украинская разведка сообщала, что в российские войска, которые находятся на украинских территориях, ежемесячно присылают по 20 тысяч новобранцев.

А в Верховной Раде высказали мнение, что в случае четвертой волны мобилизации в Украине воевать пойдут все мужчины.