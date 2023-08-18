В российские войска, которые находятся на украинских территориях ежемесячно присылают по 20 тысяч новобранцев.

Об этом заявил спикер ГУР Андрей Юсов во время короткого интервью журналистам.

"Ежедневно и ежемесячно мобилизационные мероприятия продолжаются, и ежемесячно около 20 тысяч человек мобилизуются. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин назвал интересную цифру — 45 тысяч москвичей, якобы находящихся на фронте. Перед этим эта цифра была 35 тысяч", — сказал спикер на брифинге.

Юсов говорит, что мобилизация в РФ идет принудительно. При этом военкомы забирают преимущественно тех, кто только недавно получил российский паспорт.

В минобороны РФ заявляют, что мобилизация в стране сейчас не проводится, а новобранцы, которых посылают на войну в Украину, это люди, которые добровольно заключили контракты с минобороны. По данным российских СМИ, сейчас активно побуждают заключать контракты солдат-срочников, после чего их отправляют на войну. Недавно Путин подписал закон, по которому срочники могут заключать контракты уже через месяц службы.

Ранее российские СМИ сообщали, что в РФ начались рейды с целью поставить на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство.

Как мы сообщали, в РФ начали принудительно ставить на воинский учёт мигрантов, получивших российское гражданство.

Вместе с этим в Госдуме РФ заявили, что новая волна мобилизации возможна, только "при увеличении оборотов промышленности".