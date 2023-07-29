В Казачьей бухте оккупированного Крыма взорвался склад боеприпасов оккупантов. Это произошло около 22:00 28 июля.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

"Свидетели слышали два взрыва и звуки последующей детонации боеприпасов. На место приехали несколько машин скорой помощи и полиции", - говорится в сообщении.

В украинской разведке сообщают, что в районе Казачьей бухте сейчас дислоцируется 810 отдельная бригада морской пехоты оккупантов. Взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта российских войск.

Напомним, 22 июля Силы обороны Украины подтвердили уничтожение нефтебазы и склада боеприпасов армии РФ во временно оккупированном Октябрськом в Крыму.

Также 24 июля оккупационный глава Крыма Аксенов заявлял о прилете по складу боеприпасов в Джанкойском районе.

Тем временем война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

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