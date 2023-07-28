Анализируем итоги 520-го дня войны в Украине.

Удары по Ростовской области

На территории России сегодня произошло несколько взрывов.

Один из них прогремел в Таганроге Ростовской области.

Минобороны РФ заявляет, что Украина нанесла удар "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре".

Ракета, как утверждается, была сбита, но ее обломки упали на город. Пострадали 19 человек.

Эпицентр взрыва пришелся на территорию художественного музея. Там разрушена стена, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома.

Также сообщалось, что еще одну ракету ПВО сбила в районе города Азов той же области.

Отметим, что об ударах ракетами комплекса С-200 со стороны Украины россияне заявляли еще в начале июля. Тогда сообщалось, что четыре ракеты летели по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях.

Одна из ракет пыталась атаковать Крымский мост. Ещё одна - военный аэродром в Ростовской области.

Украина применения таких ракет не подтверждала. Но эти ракеты, произведенные в 60-х годах прошлого века, способны бить на расстояние до 250 километров. С контролируемых Украиной территорий Донбасса до того же Таганрога - около 130 километров по прямой.

Вопрос - с какой точностью и скоростью они бьют. Учитывая, что двигатель очень старый, скорее всего их сравнительно просто перехватывать. Но шуму такие удары способны наделать много. В том числе информационного.

Ситуация на фронте

Вчера украинское командование заявило об освобождении Старомайорского, бои за которое длились почти две недели.

Из села уже поступают видео - по ним видно, что оно почти полностью разрушено. То есть, накануне штурма по селу активно работала украинская артиллерия, выбивая россиян из опорных пунктов.

Российские военные источники пишут, что из села отошли, поскольку там не было больше никаких оборонительных укреплений (аналогичные причины отступления ранее называл украинские военные в Бахмуте).

При этом они оспаривают полный украинский контроль над населенным пунктом, заявляя, что ВСУ сами отошли на северо-западные окраины, чтобы укрыться там от артобстрелов. Военные паблики РФ утверждают, что Старомайорское по этой причине остается в серой зоне.

Украинские военные этого не подтверждают. Генштаб сегодня также заявил об освобождении села. А украинские военные паблики маркируют Старомайорское на картах, как перешедшее под контроль Украины.

Отметим, что после продвижения ВСУ в Старомайорском под угрозой окружения с трёх сторон оказалось село Урожайное, где находятся россияне.

В то же время по этой карте "Института изучения войны" видно, что бои ещё не подошли к основной линии обороны российской армии на этом участке.

На другом участке фронта - под Ореховым, где ВСУ пошли два дня назад в крупное контрнаступление, его темп за минувшие сутки замедлился, пишет "Институт изучения войны". По данным организации, новых крупных механизированных штурмов украинские силы не проводили.

Вместе с тем, пишет ISW, продвижение украинских войск на этом участке не остановилось. Такой вывод делается из видео, опубликованного CNN. На нем одна единица техники подъезжает к укреплениям, известным как "зубы дракона".

Журналисты пришли к выводу, что это произошло к востоку от сел Новое и Харьково, что южнее Работино, и где нет украинского контроля. Как бронемашина там оказалась, неясно.

Российские военные паблики и минобороны РФ утверждают, что атаки последних дней на данном направлении отбиты.

На сватовском направлении минобороны РФ вновь заявляет о продвижении российских войск на полтора километра в районе поселка Сергеевка и на три - возле поселка Житловка.

Там уже несколько дней идет наступление РФ с целью выхода к Оскольскому водохранилищу. Украина потерю территорий не подтверждает. При этом Генштаб сегодня заявлял, что россияне вчера пошли в наступление у села Надия на том же участке, но ВСУ сдержали натиск.

Российские военные паблики пишут, что армия РФ сумела продвинуться западнее Лимана 1-го под Купянском и дошел там до реки Оскол. Украина этого не подтверждала. При этом на картах украинских военных телеграм-каналов зона российского контроля у Лимана 1-го подходит к Осколу.

Под Бахмутом российские войска "цепляются за каждый сантиметр", заявил командующий Сухопутных войск генерал Сырский.

"Противник ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь. Мы постепенно наступаем и освобождаем нашу землю", - рассказал он о ситуации южнее и севернее города.

Значительное количество артиллерии РФ сосредоточила в районах Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Уничтожение этой техники является сейчас одним из приоритетов ВСУ, сказал Сырский.

Ранее российские паблики подтверждали новое продвижение ВСУ в районах Андреевки и Курдюмовки к югу от Бахмута. В соседней Клещеевке, по их данным, идут тяжелые бои. Там, в частности, был убит командир созданного еще в "ЛНР" батальона "Призрак" Артур Богаченко.

Но в целом обе стороны подтверждают очень упорные бои на направления украинского наступления. И это серьезное отличие от ситуации прошлого года, когда россияне фактически без боя оставляли большие территории Хероснкой и Харьковской областей. Сейчас такого уже нет. Армия РФ (что признает и украинское командование) везде оказывает ожесточенное сопротивление и, временами, контратакуя. За каждое село бои идут неделями. Это, естественно, сказываемся на темпах наступления ВСУ, которая пока еще не привело к глубокому прорыву фронта. Украинские войска пытаются постепенно продавить плотную оборону противника.

Как уже писала "Страна", успех этой тактики, при которой потери как атакующих, так и обороняющихся велики, напрямую зависит от соотношения численности резервов сторон, которые они готовы пустить в эти изнуряющие бои.

Военные перспективы

Сегодня со стороны близких к Банковой спикеров снова прозвучала идея окончания войны путем договоренностей.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина по итогу контрнаступления на юге хочет блокировать Крым и начать "торговаться".

"Залужный решает две задачи - выход к морю и перерезание сухопутного коридора, отрезание Крыма, снести мост и все. Мы имеем 2 миллиона человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды - можно торговаться", - заявил бывший советник Банковой.

При этом перед главкомом, по мнению Арестовича, стоит "нерешаемая задача" - достичь военного результата и сберечь армию, не потеряв ее боеспособности.

Ранее о таком плане Украины писали американские СМИ. В частности, "Вашингтон пост" заявляла, что Украина планирует, угрожая Крыму блокадой (перерезав сухопутный коридор и обстреливая Керченский мост) выторговать более выгодные для себя условия мира.

Однако власти Украины это опровергали и заявляли, что никаких переговоров с Россией до полного освобождения всех территорий не будет. Но, как видим, достаточно близкие к Офису президента спикеры рассматривают такой вариант как реальный.

В то же время Арестович проводит мысль, что Запад не хочет полной победы Украины, поэтому оружия западные партнеры "не дают или существенно недодают", не желая начала неконтролируемых процессов на территории РФ либо начала ядерной войны.

Впрочем, очевидно, что Запад хочет успеха как минимум для контрнаступления ВСУ на юге - поскольку это действительно ставит Украину в более стратегически выгодную позицию и усиливает ее и партнеров на вероятных переговорах с Россией (если будет принято решение их начать).

Это видно, к примеру, по участившимся пакетам американский и другой военной помощи. Также стало известно, что США ускоряют поставки танков "Абрамс" Украине, пишет издание Politico.

Они прибудут в сентябре, заявили газете источники, знакомые с вопросом. Ранее сроки были более расплывчатыми (заявлялось, что танки ожидаются осенью). Сперва машины доставят в Германию, где они пройдут ремонт, затем направятся на поле боя.

Речь о старой модели M1A1. На поставку более современной модели А2 ушел бы год, пишет издание. Первоначальная партия будет состоять из шести-восьми танков. Всего США планируют отправить 31 танк, что соответствует украинскому батальону.

Ускорение связано с усилением интенсивности боев - то есть, в США считают, что в сентябре они еще будут продолжаться.

Также немецкий оборонный концерн Rheinmetall, несмотря на все риски, планирует уже до конца лета открыть цент по ремонту танков Leopard в Украине. "В настоящее время мы уже обучаем украинцев в Германии этой работе. Мы хотим начать работу после летних каникул", - сказал глава концерна Паппергер.

То есть, западные союзники пытаются активно поддерживать украинские бронетанковые силы, усиливая наступательный потенциал Украины. Хотя, как мы уже писали, в нынешней войне танки не играют ведущей роли из-за того, что у обеих сторон есть достаточно высокоточных средств для их поражения. Поэтому ВСУ на главных направлениях удара меняют тактику, переходя от ударов бронетанковыми "кулаками" к атакам небольших групп пехоты.