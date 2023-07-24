Сегодня, 24 июля, во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Сообщают о двух взрывах у птицефабрики в Красногвардейском.

В местных пабликах пишут, что бомбят аэродром в Красногвардейском с. Веселое. Также говорится о продолжающихся взрывах.

Кроме того, оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил о прилете по складу боеприпасов в Джанкойском районе.

По его словам, 11 беспилотников были сбиты или посажены системами РЭБ.

Также сообщается, что в селе Донское Симферопольского района слышали два мощных взрыва с интервалом в 10 минут.

Аксенов снова заявил об эвакуации населения сел в радиусе пяти километров от места взрыва в Джанкойском районе.

Отметим, в Крыму снова перекрыли движение по Керченскому мосту. Так происходит во время воздушной тревоги.

Напомним, 22 июля также сообщалось об ударе беспилотника по инфраструктурным объектам Красногвардейского района в Крыму. Аксёнов заявил о детонации на складе боеприпасов в Крыму из-за атаки беспилотника.

Также сегодня утром столицу РФ Москву атаковали беспилотники. Сообщается, что повреждено здание на Комсомольском проспекте, которое расположено рядом с Минобороны и ГРУ РФ и высотка бизнес-центра.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.