Оккупационный "глава Крыма" Аксенов заявил о попытке удара беспилотника по инфраструктурным объектам Красногвардейского района.

"Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий", - заявил он.

Позже Аксёнов заявил о детонации на складе боеприпасов в Крыму из-за атаки беспилотника. По его словам, пострадавших нет.

Также Аксёнов заявил об эвакуации населения в радиусе 5 км от места ЧП.

Также крымские паблики пишут, что несколько беспилотников ударили по военному аэродрому и нефтебазе в Октябрьском под Симферополем. Пишут о детонации и пожаре.

В сети появились кадры взрывов из Крыма. На видео слышны взрывы во время пожара.

Так называемые "власти" Крыма заявили, что МВД и ФСБ ищут тех, кто опубликовал ролики.

После серии взрывов в Октябрьском начался пожар.

Кроме того, в Крыму перекрыли движение на Керченском мосту.

Т.н. "власти" полуострова заявляли, что будут каждый раз останавливать мост во время воздушной тревоги.

Такую практику внедрили после нового подрыва Крымского моста. Напомним, 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, пострадало дорожное полотно на пролетах сооружения со стороны Крыма.

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