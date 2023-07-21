"Наша законная цель". Зеленский объяснил, почему считает нужным уничтожение Крымского моста
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.
Об этом президент заявил, выступая на Аспеновском форуме по безопасности (Aspen Security Forum).
"Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несёт войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - сказал он.
Зеленский заявил, что цель Киева - уничтожить Крымский мост, подчеркнув, что он представляет собой "вражеский объект, построенный вне международных законов".
"Мы хотим вернуть себе весь Крым, потому что это наша суверенная территория", - добавил Зеленский.
Президент отметил, что Керченский мост используется для доставки боеприпасов и "милитаризирует" Крымский полуостров.
"Любая цель, которая ведет к войне, должна быть нейтрализована", - повторил он.
Кроме этого в ходе своей речи Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, потому что операция началась позже, чем было запланировано изначально.
"Потому что мы начали с небольшим опозданием... это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько рубежей обороны", — сказал президент.
Перед этим Владимир Зеленский заявил, что для защиты Одессы Украине нужны дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot.
Кроме этого президент сообщил, что намерен продлить зерновую сделку без участия российской стороны.