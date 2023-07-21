Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована.

Об этом президент заявил, выступая на Аспеновском форуме по безопасности (Aspen Security Forum).

"Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несёт войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - сказал он.

Зеленский заявил, что цель Киева - уничтожить Крымский мост, подчеркнув, что он представляет собой "вражеский объект, построенный вне международных законов".

"Мы хотим вернуть себе весь Крым, потому что это наша суверенная территория", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что Керченский мост используется для доставки боеприпасов и "милитаризирует" Крымский полуостров.

"Любая цель, которая ведет к войне, должна быть нейтрализована", - повторил он.

Кроме этого в ходе своей речи Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается медленнее, чем ожидалось, потому что операция началась позже, чем было запланировано изначально.

"Потому что мы начали с небольшим опозданием... это дало России время заминировать всю нашу землю и построить несколько рубежей обороны", — сказал президент.

Перед этим Владимир Зеленский заявил, что для защиты Одессы Украине нужны дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot.

Кроме этого президент сообщил, что намерен продлить зерновую сделку без участия российской стороны.