Президент Турции Эрдоган и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили по телефону возобновление зерновой сделки.

Об этом сообщила пресс-служба президента Турции.

В сообщении говорится, что турецкий лидер пока не считает, что достигнутая при его посредничестве "зерновая сделка" похоронена окончательно.

Ранее Зеленский в своем видеообращении к украинцам уже упоминал, что планируется беседа с турецким лидером.

Пресс-служба президента Турции пишет, что Эрдогану звонил президент Украины, и они детально обсудили "вопрос продления соглашения о черноморском зерновом коридоре".

Известно, что Зеленский хочет продлить зерновую сделку без участия России.

"Я направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так, как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно – это его аккуратное исполнение", – заявил Зеленский.

Накануне Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН Антонио Гутерришем о "зерновой сделке".

"Черноморскую зерновую инициативу нужно сохранить. Договорились с господином Гутерришем работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием путями в Черном море", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.