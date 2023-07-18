Президент Украины подписал закон, позволяющий становиться офицерами без высшего образования.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Новый закон позволяет во время военного положения назначать лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования на младшие офицерские должности с присвоением офицерского звания. Для этого они должны иметь опыт боевых действий не менее полугода.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон ещё в марте.

Перед этим Владимир Зеленский подписал закон о расширении перечня военнослужащих, имеющих право на демобилизацию. Согласно этому закону, дополнительным основанием увольнения с военной службы является, ситуация, когда близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, родной брат или сестра) погибли или пропали без вести после 24 февраля.

Ранее президент подписал закон, отменяющий выплаты военным в тылу. Это был закон №9342, который окончательно отменял выплаты в 30 тысяч гривен в месяц военным в тылу, против чего ранее высказывались в Генштабе и МВФ.