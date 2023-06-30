Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9342 о доплатах и отпусках украинским военным, который окончательно отменяет возврат выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу, против которого высказывались в Генштабе и МВФ.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, глава государства подписал 30 июня.

Согласно принятому законопроекту, доплаты военным останутся на текущих уровнях в размере 30-100 тысяч гривен. В феврале этого года были отменены доплаты в 30 тысяч гривен, но в апреле Рада вернула эту доплату. Однако правительство выступило против этого шага, указав на нехватку средств в бюджете.

В результате, парламент разработал новый законопроект, который был принят вчера во втором чтении.

Ранее, напомним, глава Минфина заявлял, что вернуть выплаты в 30 тысяч гривен военным, можно только повысив налоги.

Также глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Минобороны сэкономило 100 млрд грн за счет отмены доплат военным.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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