Правительство Украины договорилось с ООН о выплатах для пострадавших от подтоплений.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

По ее словам, около 112 тысяч жителей Херсонской и Николаевской областей получат единовременную денежную выплату в размере 11 600 гривен: 5 000 – от Кабмина, 6 600 – от Международной организации по миграции ООН.

"В настоящее время прорабатываются списки. Выплаты начнутся на следующей неделе", – написала Верещук.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пострадавшие от наводнения после подрыва каховской дамбы смогут получить от государства 5 тысяч гривен единоразовой помощи. По его словам, на эти цели правительство выделило 560 млн гривен. Еще почти миллиард гривен был выделен на выплаты компенсаций за поврежденные и разрушенные дома на Херсонщине.

Ранее мы писали, что пострадавшие в результате затопления Херсонской области смогут получить финансовую помощь от США. Каждое домохозяйство получит 2 200 гривен на человека в течение трех месяцев

Программа будет действовать три месяца, на нее выделят 608 тысяч долларов. Предполагается, что помощь получит тысяча домохозяйств.