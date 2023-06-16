Пострадавшие от наводнения после подрыва каховской дамбы смогут получить от государства 5 тысяч гривен единоразовой помощи

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На эти цели правительство выделило 560 млн гривен. Еще почти миллиард гривен был выделен на выплаты компенсаций за поврежденные и разрушенные дома на Херсонщине.

Кроме этого, 460 млн гривен получит бюджет города Херсона на проектирование, восстановление, строительство и модернизацию объектов социальной, культурной и жилищно-коммунальной сферы. Для этих же целей 190 млн гривен получит Николаев.

Но самая большая сумма (6,6 млрд грн) будет направлена на реализацию более 150 проектов в восьми областях Украины, в том числе на строительство и реконструкцию водопроводов, канализаций, теплосетей и бурение артезианских скважин.

Как сообщалось, после прорыва дамбы пострадали не только области ниже по течению Днепра. Из-за последствий катастрофы часть Кривого Рога может остаться без водопроводной воды.

Среди наиболее пострадавших после подрыва Каховской ГЭС оказался город Олешки, который был практически полностью затоплен.

Также "Страна" сообщала, что в Новой Каховке вода поднялась на 11 метров, из региона эвакуировали 1300 человек.