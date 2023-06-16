Часть Кривого Рога может временно остаться вообще без водопроводной воды.

Об этом предупреждает глава городской администрации Александр Вилкул.

"Ситуация с водой сложная. Очень сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца. Каховка падает и ясно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет. Следует сделать в аварийном режиме то, что никто никогда не делал.

Экономия воды в ближайшие месяцы будет только увеличиваться. И риск того, что часть города на время останется без водопроводной воды, как сейчас Марганец и Покров – высок", - заявил Вилкул.

В связи с этим уже началось строительство канала из Ингульца.

Напомним, что после подрыва Каховской ГЭС обмелело Каховское водохранилище.

Также возникли проблемы с качеством воды.

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Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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