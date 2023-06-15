Ограничения на потребление воды в Кривом Роге продлятся долго и будут ужесточаться.

Об этом "Стране" заявил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, в Кривом Роге уже сократили потребление воды на 40%, и планируют снизить его еще на 10%.

"70% Кривого Рога было запитано из Каховского водохранилища, которое перестало существовать. Благодаря ряду технических мероприятий, которые мы превентивно провели, понимая, что могут быть проблемы с водой, у нас есть запас воды на месяца полтора. Мы год к этому готовились. Но это наш резервный резервуар - Южное водохранилище. И это единственная вода, которая у нас есть. Поэтому ограничения есть, и дальше эти ограничения будут становиться еще жестче", - сказал "Стране" Александр Вилкул.

Необходимость еще больших ограничений Вилкул объяснил тем, что у властей города "нет другого выхода".

"Нам необходимо сделать переброску воды по другим каналам из Днепра. Для этого в очень короткие сроки нужно провести огромный объем работы. Только одной трубы нужно проложить 64 км. И труба, и насосы покупаются за границей. Есть вопрос закупки, логистики доставки. Из-за этого ограничения будут еще серьезнее. Пока мы не проложим альтернативные водопроводы", - уточнил Вилкул.

Городские власти снижают потребление воды путем снижения давления в трубах для населения. А ночью вода работает только на циркуляцию.

"Мы прикручиваем промышленность - мы договорились, и снижаем давление для населения. Вода - это не электричество, которое можно выключить и включить по часам. В Кривом Роге, чтобы вода дошла до потребителя, ей нужно пройти шесть подъёмов. На то, чтобы система отключилась, вода стекла, а потом набрать систему - уйдет трое суток. Поэтому мы должны поддерживать циркуляцию, иначе система станет пустой", - добавил он.

Напомним, после подрыва Каховской дамбы Александр Вилкул заявлял, что ситуация с водоснабжением Кривого Рога "сложная, но контролируемая".

Однако двумя днями позже Вилкул сообщил, что воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца.