Воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца.

Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул в своем обращении в Facebook.

"Сегодня в 03:20 ночи уровень в Каховском водохранилище упал ниже нашего водозабора. И сейчас уже находится ниже уровня 12,5 метров, при норме 16,8 метров. Для нас это означает, что в наше Южное водохранилище уже перестала поступать каховская вода. В самом водохранилище Южном, благодаря заранее проведенным работам, есть запас при экономном потреблении - подчеркиваю при экономном - на 1,5 месяца", – заявил он.

Вилкул призвал жителей города экономить воду.

Напомним, после подрыва Каховской дамбы Александр Вилкул заявлял, что ситуация с водоснабжением Кривого Рога "сложная, но контролируемая".

Ранее в "Укргидроэнерго" сообщили, что уровень воды в Каховском водохранилище по состоянию на вечер четверга, 8 июня, составляет 12,5 метров, что ниже так называемой мертвой точки в 12,7 метров, делающей невозможным водозабор.

Мы анализировали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.