Помимо ужасающих экологических последствий взрыва на дамбе Каховской ГЭС, вызванное ее разрушением наводнение может привести к всплеску различных инфекционных и вирусных заболеваний - от холеры до гепатита и даже коронавируса.

Об этом "Стране" сообщила доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко.

"Холера - кишечная инфекция, и конечно, когда идет загрязнение воды, риски всегда есть. Но холерный вибрион живет в соленой и слабосоленой воде, в пресной нет. Там другие риски: гепатит А (болезнь Боткина), гепатит Е. Патогенные кишечные палочки. Так как вода сносит и скотомогильники, это могут быть споровые инфекции. Холера может развиться там, где есть соленая вода, больше в прибрежных районах. Кстати, коронавирус, который вызывает ковид, тоже находят в сточных водах. Так что может быть всплеск заболеваний ковидом. В Гонконге были случаи заражения через неисправную канализацию", - сказала "Стране" Мироненко.

Ранее мы подробно разбирали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.

Также мы анализировали, что происходит на Запорожской АЭС после обмеления Каховского водохранилища и есть ли риски аварии на станции.