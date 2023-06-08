В МИД Украины раскритиковали предложение Эрдогана создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС.

По мнению Дмитрия Кулебы, сама идея подобного предложения выглядит как допущение вероятности, что за подрывом дамбы Каховской ГЭС стоит Украина:

"У нас уже был подобный опыт. Это всё игра в поддавки с россиянами. Когда в Еленовке убили наших военнопленных и мы сказали ООН: пришлите миссию свою, расследуйте. Вы думаете, они туда доехали? Они туда не доехали. Я вам больше скажу: эта миссия была тихо закрыта самой Организацией Объединенных наций, что называется "без шума и пыли" - заявил министр.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию по Каховской трагедии, включив туда ООН и РФ .

Перед этим Зеленский заявил, что у Украины пока нет доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС.

Вместе с тем, США продолжают собирать информацию о Каховской ГЭС, но назвали Россию ответственной за разрушения в Украине априори.

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Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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