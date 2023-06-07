Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, обсудил идею создания международной комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС.

Об этом сообщила CNN Turk со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Эрдоган сказал Зеленскому, что в эту комиссию могли бы войти представители Украины, России, ООН и третьих стран, включая Турцию.

Как писала "Страна", МАГАТЭ наследующей неделе усилит миссию на ЗАЭС после разрушения Каховской дамбы.

Постпред Китая при ООН после подрыва Каховской ГЭС заявил, что в случае ядерной катастрофы никто не сможет быть в безопасности.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.