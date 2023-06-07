Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию по Каховской трагедии, включив туда Россию и ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, обсудил идею создания международной комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС.
Об этом сообщила CNN Turk со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
Эрдоган сказал Зеленскому, что в эту комиссию могли бы войти представители Украины, России, ООН и третьих стран, включая Турцию.
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