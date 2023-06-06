Анализируем итоги 468-го дня войны в Украине.

Разрушение Каховской ГЭС

Главное событие дня в Украине - разрушение Каховской гидроэлектростанции.

Уже сейчас понятно, что это станет одной из крупнейших - если не самой крупной - гуманитарно-техногенных катастроф этой войны. С непосредственным влиянием на жизнь и хозяйство людей по обе стороны фронта, природу и военную ситуацию.

В "Укргидроэнерго", сообщил что пик разлива воды из Каховского водохранилища будет до завтрашнего утра. Через 3-4 дня вода начнет спадать, а в течение 10 дней отойдет в Черное море.

Два главных вопроса: как это произошло и что будет дальше?

Украина и Россия возлагают друг на друга вину за случившееся. Украина заявила, что россияне заминировали и взорвали плотину, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

Москва утверждает, что Киев якобы произвел специальный обстрел дамбы, чтобы сорвать российское контрнаступление через Днепр (эту версию озвучил Шойгу) и перекрыть поставки воды в Крым (так сказал Песков).

Украина же возразила, что российские военные контролировали станцию все это время, а дистанционно дамбу обстрелом разрушить практически нельзя - она была рассчитана на ядерный удар. И не обрушилась, когда по ней била украинская артиллерия и РСЗО в течение осени 2022 года.

Кроме того, последствия для самой Украины настолько неприемлемые, что перекрытие воды в Крым на их фоне смотрится пирровой победой.

В то же, что Россия готовила контрнаступление через Днепр, на данный момент верится с трудом - никакой информации об этом ранее не было. А вот о планах контратаки Украины через реку говорилось много.

Что касается мотивов России в подрыве, то тут тоже есть вопросы. РФ теряет воду в Крым, ради снабжения которого во многом и затевалась война в Украине. Кроме того, серьезный ущерб получают и земли, контролируемые РФ и которые она объявила "своими".

К тому же украинское контрнаступление в Херсонской области, которое теперь становится еще менее вероятным, и раньше было не столь уж ожидаемым. Форсировать Днепр крупными механизированными силами было бы слишком рискованно - даже через большие острова под Херсоном, где местность была пересеченной и заболоченной.

При этом, конечно, отвлекающие удары на этом направлении выглядели бы логично. Но, повторимся, с учетом реки как естественного оборонительного "вала", у РФ были высокие шансы отразить их - не устраивая при этом гуманитарную и экологическую катастрофу для "своих" же территорий. Да и к тому же затопление смыло позиции российских войск на левом берегу, которые они готовили более полугода.

Хотя, возможно, что РФ все ж таки опасалась наступления украинских войск через Днепр и решила, с учетом непростой ситуации на других участках фронта, хотя бы на время обезопасить себя здесь, вынеся "за скобки" негативные последствия подрыва.

Еще один вопрос к версиям о подрыве кем бы то ни было - отсутствие свидетельств о взрыве. Его пока нет на видео. Поэтому на данный момент нельзя исключать и каких-то других причин катастрофы. Например, ее постепенного разрушения из-за прошлогодних интенсивных обстрелов.

Какой бы ни была причина - западные аналитики пишут о том, что теперь с идеей наступать через Днепр в Херсонской области - если такая идея вообще была - Украине придется как минимум повременить.

"Сейчас, когда вода затопила множество населенных пунктов на юге, это, скорее всего, сведет на нет и без того небольшую возможность украинского наступления через Днепр на оккупированные южные регионы. Это позволит российскому командованию сосредоточить свои ограниченные силы и внимание в другом месте, отвлекая при этом Киев необходимостью справиться с гражданскими последствиями катастрофы", - пишет Bloomberg, отмечая, однако, что крупное наступление через Днепр и до сегодняшнего дня было маловероятным.

Впрочем, другие западные СМИ допускают, что Украина лелеяла куда более амбициозные планы по поводу форсирования Днепра. Bild сегодня сообщила, что Киев готовил операцию по захвату Каховской ГЭС - как раз, чтобы ее не взорвали россияне.

"Таким образом ВСУ хотели гарантировать, что Россия не взорвёт плотину, чтобы смыть понтонные переправы, которые планировалось навести через Днепр в ходе контрнаступления", - пишет издание со ссылкой на военных экспертов.

При этом американский телеканал NBC News со ссылкой на разведку США заявляет, что к подрыву причастна Россия, которая хотела сорвать украинское контрнаступление. То есть в целом риторика Запада по этому поводу довольно однозначна - это дело рук Москвы.

В целом же катастрофа с дамбой - крайне тревожный звонок с точки зрения дальнейшего развития событий. Этот случай показывает, что война уже приводит к глобальным техногенным катастрофам, которые будут иметь последствия для жизни миллионов людей в Украине на десятилетия вперед. И это тем более опасно, что в зоне, близкой к боевым действиям есть немало объектов с высоким уровнем угрозы - и Запорожская АЭС, и химические предприятия, и аммиакопровод (который вчера уже попал под обстрел), и другие дамбы.

И, к слову, именно это соображение может стать еще одним из возможных мотивов для РФ подорвать дамбу. Речь о демонстрации перед всем миром готовности поднять ставки. Если подорвали дамбу, то следующей может быть по логике и Запорожская АЭС. И такая угроза может быть использована РФ для давления на Запад и Украину - с целью пойти на компромиссы с Москвой по окончанию войны.

Детальнее о катастрофе с Каховской ГЭС мы рассказывали здесь.

Ситуация на фронте

Продолжается история с украинским контрнаступлением на разных участках фронта, о котором россияне говорят еще с 4 июня, но Украина не подтверждает (кроме продвижения под Бахмутом). Мы детально рассказывали об этом здесь.

Сегодня в России прозвучал ряд заявлений о том, что все украинские атаки отражены, а взятые населенные пункты - отбиты обратно.

РФ утверждает, что отразила атаки на юге Донбасса, под Великой Новоселкой и вернула контроль над Новодонецким, которое ранее, по заявлениям российских военных пабликов, взяли ВСУ.

При этом глава минобороны России Шойгу заявил о более чем тысяче якобы убитых солдат ВСУ и десятках единиц уничтоженной техники, включая "Леопарды", что, впрочем, не имеет доказательств.

Украина этого всего не подтверждала и в целом о ситуации на юге Донецкой области хранила молчание.

Также в РФ опровергли недавнее заявление Пригожина о заходе ВСУ в Берховку к северо-западу от Бахмута - как на уровне Минобороны, так и в военных телеграм-каналах, которые показали видео из Берховки. Заявляется, что "все атаки на Берховку и на Клещеевку (населенный пункт к юго-западу от Бахмута - Ред.) отбиты".

Иными словами, Россия заявляет, что отбила первое крупное украинское контрнаступление с участием тысяч военных. При этом, как пишут российские телеграмм-каналы, наступательные действия ВСУ продолжают.

Но, повторимся, Украина вообще не подтверждала наступления на южном фронте. А ряд украинских спикеров вчера заявляли, что это наступление и вовсе выдумали россияне, чтоб затем объявить о том, что оно "отбито" и продемонстрировать "победу".

Замминистра обороны Анна Маляр опубликовала ролик, который прокомментировала так: "Планы любят тишину. Наступление начнется не в соцсетях", намекая, что наступление еще не началось.

Впрочем, западные источники активизацию боевых действий подтверждают. Также о боях на юге сообщают ряд украинских экспертов и военных пабликов.

Поэтому, не исключено, что активизация боев на юге действительно имеет место. Но Украина этого пока не подтверждает, потому что нет еще успехов, о которых можно было бы объявить.

При этом, не исключено, что пока имеет место разведка боев для выявление слабых мест в обороне российских войск. Такую версию высказывают и российские телеграмм-каналы.

Ситуация в Белгородской области

Вчера противоречивые данные приходили из Новой Таволжанки в Белгородской области.

Российские власти на днях заявили, что изгнали "украинскую ДРГ" из населенного пункта. Но "Русский добровольческий корпус" вчера опубликовал видео, где утверждал, что контролирует Новую Таволжанку.

При этом дата съемки не указана и на видео не проговаривается.

Ближе к вечеру понедельника губернатор области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос об эвакуации из обстреливаемых районов, заявил, что точно о ситуации там сказать не может.

"Знаю, что около ста человек находились, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию", - сказал он.

Цитату Гладкова можно было толковать двояко - например, что гражданские власти туда пока доступа не имеют из-за обстрелов. При этом отдельные телеграм-каналы ее трактовали как то, что РФ не контролирует поселок.

При этом российские военные паблики писали, что Новая Таволжанка контролируется Россией, а бои идут прямо на границе, у деревни Староселье. И говорили, что заявления РДК о контроле над населенном пункте - фейк.

Российское издание "Комсомольская правда" вчера вечером опубликовало фоторепортаж из Новой Таволжанки, где, как утверждается, журналисты пообщались с местными жителями и попали под обстрел. Исходя из репортажа населенный пункт находится под контролем РФ.

Сегодня Гладков заявил, что Россия полностью контролирует регион, в том числе Новую Таволжанку. "В Белгородской области противника нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет", - заявил Гладков.

"РДК" сегодня опубликовал новое видео из Новой Таволжанке, хотя по нему опять же нельзя понять когда оно было снято. А ГУР заявляет о гибели в бою в этом населенном пункте командующего российской группировкой "Белгород" полковника Андрея Стэсева.

В целом ситуация в Белгородской области с постоянными обстрелами приграничья и с заходом в регион отрядов из Украины продолжает оставаться серьезной проблемой для российской власти. Не столько военной (заходящие группы немногочисленны и далеко от границы пока не заходят), сколько информационно-политической. Потому что получается, что российская власть не может защитить свой "исконный" регион, в который постоянно заходят вооруженные подразделения, называющие себя "борцами с режимом Путина за свободную Россию".

Именно такие тезисы распространяют РДУ и легион "Свобода России", и эти же тезисы внутри РФ максимально масштабирует Евгений Пригожин и его сетка телеграмм-каналов.

Сегодня он фактически выдвинул ультиматум министерству обороны, заявив, что если за две недели МО РФ не решит проблему с ситуацией на границе с Белгородской областью, то туда пойдет ЧВК "Вагнер", не прося ни у кого на это разрешение.

"Мы даем около двух недель Министерству обороны освободить нашу землю. Но если, бл@ь, они не освободят нашу землю и, если мы не будем уверены, а я потребую, чтобы нас туда пустили, потому что иначе они лгут своему народу. Если этого не произойдет, и если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород. И мы будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская (там располагается здание Минобороны - Ред.) переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе", - заявил Пригожин.

Примечательно, что ранее сам же Пригожин заявил о том, что ЧВК "Вагнер" уходит из Бахмута, что вынудило российское командование перебросить сюда дополнительные силы, которые могли бы использоваться в том числе и в Белгородской области.

Вообще Пригожин в последние дни выводит свою кампанию по дискредитации российской власти и российского командования на уже запредельный уровень.

Так, он даже предположил, что российские власти могут нанести ядерный удар по Белгородской области.

"Как бы у них не было паскудной мысли ядрену бомбочку на свою территорию кинуть. Не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать – страшно, а по своей кинем", – заявил Пригожин.

Кроме того, он утверждает, что российская армия пыталась заблокировать и уничтожить «вагнеровцев», когда те выходили из Бахмута. Также он обвинил руководство минобороны РФ и лично Шойгу в "геноциде русского народа" из-за больших потерь российской армии.

Все эти заявления очевидно опровергают теорию о том, что кампания Пригожина - это некий "хитрый план" Кремля, чтоб например, держать "в тонусе" генералов из минобороны, или же создать из Пригожина удобного "спарринг-партнера" для Путина в российской политике (типа "нового Жириновского"). Слова Пригожина о якобы подготовке ядерного удара по Белгородской области (а отдать такой приказ может, понятное дело, только Путин - то есть это камень прямо в его огород) явно в теорию "хитрого плана" никак не вписываются.

Но также примечательно, что российская власть никак на все эти заявления и действия Пригожина не реагирует. И это вызывает вопросы о том, не хочет или не может Кремль заставить его замолчать или каким-то образом прекратить его активность. Хотя, возможно, у Путина пока еще не определились с тем как действовать в такой ситуации, а потому пока "подвесили" проблему, собираясь с силами для ее решения.