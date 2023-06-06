Каховская ГЭС, расположенная на захваченной Россией части Херсонской области, ушла под воду. Случилось это в результате разрушения дамбы в ночь на 6 июня.

Украина официально обвинила в случившемся РФ. Россия - Украину.

Спустя несколько часов после катастрофы в низовьях Днепра начался потоп. А выше по течению реки река начала мелеть.

Что об этом известно, ключевые бытовые, природно-техногенные и военные последствия — в материале "Страны".

Что случилось с Каховской ГЭС

Ранним утром 6 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что этой ночью россияне взорвали Каховскую ГЭС.

Сделать это могла 205 мотострелковая часть ВС РФ, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По данным "Укргидроэнерго", россияне подорвали машинный зал внутри Каховской ГЭС, поэтому станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Было принято решение об эвакуации прибрежных зон. Киев созывает заседание ООН по поводу ситуации с подрывом плотины.

Запад фактически поддержал версию Украины.

Генсек НАТО назвал подрыв ГЭС примером "жестокости войны России в Украине".

"Разрушение Каховской плотины сегодня подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине", - заявил Йенс Столтенберг.

Глава Европейского совета Шарль Мишель также заявил, что дамбу подорвала Россия.

Кремль обвинил в "диверсии" Украину и заявил, что целью было перекрытие воды в Крым.

"Мы решительно отвергаем обвинение в подрыве Каховской ГЭС. Это была преднамеренная диверсия Киева. Одна из ее целей — лишить Крым воды, подача воды в Северо-Крымский канал сокращается", - заявил Дмитрий Песков.

Он также связал якобы подрыв дамбы Украиной с тем, что "ВСУ, начавшие крупномасштабные наступательные действия два дня назад, не добиваются поставленных целей, эти наступательные действия захлебываются".

Эти обвинения уже отверг Зеленский.

"Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими", - заявил Зеленский.

Что же до состояния дамбы, то назначенные Россией "власти Новой Каховки" заявили, что разрушена только верхняя ее часть — задвижки. Основная же часть плотины невредима.

По их словам, отремонтировать Каховскую ГЭС "предположительно, невозможно". Причиной прорыва дамбы они назвали "обстрелы с украинской стороны".

При этом еще до озвучивания всех этих версий один из представителей назначенных РФ "властей Запорожской области" Рогов заявил, что плотину сейчас вообще никто не подрывал, а прорвалась она от предыдущих повреждений, вызванных обстрелами.

То есть, таким образом на данный момент сформировалось три основных версии событий:

1. Дамбу подорвала Россия.

2. Дамбу подорвала Украина.

3. Дамба разрушилась сама из-за прежних обстрелов.

Отметим, что на данный момент не предъявлены публично ни одной стороной доказательства самого момента взрыва сегодня рано утром, который бы обрушил дамбу. Достоверность публиковавшихся по этому поводу в Сети роликов не подтверждена. Также ничего о взрыве не говорят очевидцы (есть лишь свидетельства жителей одного из сел, расположенного в 20 километрах от дамбы о взрыве рано утром, но непонятно - был ли он на дамбе или в другом месте).

По состоянию на 11 часов, судя по опубликованным видео, Каховская ГЭС полностью ушла под воду.

Потоп и обмеление

Вскоре после разрушения станции Днепр в Херсонской области начал выходить из берегов. Затопило Новую Каховку, где вода достигла центра города.

В Херсоне наиболее критическая ситуация в микрорайоне Остров, откуда эвакуировали более 800 человек. Там с утра затоплены Причал и Гидропарк, где расположен городской пляж. Район обесточен.

Пострадали и другие населенные пункты в прибрежных зонах. Всего в зоне риска только на правом берегу 80 населенных пунктов, заявили власти Украины.

Теперь с правобережья Херсонской области власти намерены эвакуировать около 16 тысяч человек. Первый эвакуационный поезд из Херсона в Николаев уже отправился. На данный момент вывезли около 800 человек.

При этом некоторые районы для сухопутной эвакуации уже недоступны - их отрезала подступившая вода. Людей будут эвакуировать на лодках. Сейчас срочно ищут волонтеров для этих целей.

Россия тоже начала эвакуацию с подконтрольного себе левого берега Херсонской области, заявил представитель "Запорожской администрации" Рогов со ссылкой на МЧС РФ.

"Есть угроза катастрофического затопления территорий Новокаховского, Голопристанского, Алешкенского районов. Населению собрать необходимые личные вещи, документы, продукты питания на 3 дня, питьевую воду, отключить газ и воду", - заявляет Рогов.

В то же время российский "губернатор Херсонской области" Сальдо утверждает, что крупная эвакуация не потребуется и вообще особой угрозы нет.

Отметим, что левый берег Днепра расположен ниже правого, поэтому, по логике, там должно залить куда большие территории. Причем не только водой. Для обоих берегов актуальна проблема мин, которые смыло поднявшейся водой. Теперь их прибивает к берегам.

Также под Херсоном затоплены большие острова, за которые шли боевые действия низкой интенсивности (к этому вопросу мы еще вернемся ниже).

Смывает не только мины, но уже и целые дома.

Вот примерная зона затопления в низовьях Днепра, которую ожидают эксперты.

При этом есть разные прогнозы того, до какой степени затопление дойдет. Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко говорит, что там подтопит только старый город, и дальше вода пойти не должна - таковы расчеты еще 50-летней давности, сделанные на случай аварии.

Глава Херсонской области Александр Прокудин считает, что подъем воды может выйти на критический уровень через 24 часа.

"Есть угроза подмыва гидростанции. Если это произойдет, то будет разрушена плотина и в течение часа мы можем увидеть в Херсоне еще плюс три метра. И это уже будет критический уровень. На данный момент такой ситуации нет", - сказал губернатор.

Одновременно начал падать уровень воды выше Каховской ГЭС, в районе Запорожской и Днепропетровской областей и Каховского водохранилища, откуда вода утекает сквозь разрушенную плотину вниз по течению.

Уровень воды в Запорожье упал примерно на 10 метров. Власти Никопольского района сообщали о его снижении примерно на 15 сантиметров в час.

В Кривом Роге, который получает воду из Днепра, из-за этого начался ажиотаж. Люди стали массово набирать воду, что привело к отключению автоматики, это привело к проблеме с подачей воды в дома. Также криворожане штурмуют супермаркеты, чтобы закупить как можно больше питьевой воды.

В городе уже принято решение ограничить потребление воды для населения и промышленности, сообщил "Стране" сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ограничиваем промышленные предприятия в потреблении воды, а на ночь, с 22:00 до 5:00 будем снижать давление в трубах для населения. Вода будет работать только на циркуляцию и доходить до 1-2 этажей домов максимум. Но это только ночью, днем вода будет. Ситуация непростая, но контролируемая", — сообщил Вилкул.

Какие последствия будут для людей и природы?

Максимальный уровень воды в Днепре ожидается уже сегодня, считает руководитель проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Затем вода пойдет на спад, но очень медленно. Процесс может занять несколько месяцев. Ситуация более-менее стабилизируется, в лучшем случае, к концу лета.

Еще одно из возможных негативных последствий снижения уровня воды - проблемы у Запорожской АЭС. Там вода необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности. При этом на данный момент вода есть в нужном количестве. "Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции", — отметили в "Энергоатоме".

Но в целом обмеление Каховского водохранилища может привести к экологической катастрофе, если уровень воды опустится ниже 12,7м, заявили в Минэкологии Украины. Нормальный уровень воды - 14,5-16 м.

При критическом снижении уровня воды начнётся мор рыбы и птиц, без воды могут остаться многие города и населенные пункты.

Рябцев также считает, что подрыв Каховской ГЭС - это грандиозная экологическая катастрофа, каких Европа давно не видела. "Огромнейшая плоская как стекло территория будет залита водой, а это затопление канализационных коллекторов, хранилищ токсических отходов на промышленных предприятиях, полигонов бытовых отходов, гибель животных", - заявил он.

Об экоциде в комментарии "Стране" заявила и Людмила Цыганок, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW.

По ее словам, прорыв Каховской ГЭС приведет к страшным последствиям – как экологическим, так и гуманитарным. В частности, "лицо" южного региона Украины изменится из-за затопления, возникнет новая экосистема. Это отразится на почве сельхозземель.

"Остановятся поставки воды в системы орошения полей Херсонской и Запорожской областей. Два канала Крымских – без воды, оросительные системы Запорожской и Днепропетровской области тоже. Также и левый, и правый берега заминированы, возможен как эффект детонации, так и эффект вымывания и "плавающих" мин на долгие годы", - прогнозирует Цыганок.

Отдельный момент – последствия для флоры и фауны. С одной стороны, подтопленные земли превратятся в болота, а с другой - украинские степы рискуют превратиться в пустыни.

"Десятки водоплавающих и околоводных птиц остались без водно-болотных угодий. Химикаты, мусор, нефтепродукты – загрязнение пойдет к лиману и Черному морю – уничтожается вся причерноморская экосистема. Животные и растения НПП "Нижнеднепровский" – также под угрозой. Гибель большого количества рыбы, заболочение осушенных земель, изменение климатического режима региона. С другой стороны – мы получим также новую пустыню, потому что откроется песчаное дно, а значит, множество климатических последствий – пылевые бури, подъем температуры в регионе. Риск засухи на полях центра и юга Украины", - отмечает Людмила Цыганок.

По прогнозам Людмилы Цыганок, в результате спуска почти 18 кубических километров воды Каховского водохранилища произойдет затопление более 3 тысяч квадратных километров суши, что похоронит под водой 14 населенных пунктов.

Кроме того, катастрофа разрушит дома почти 40 тысяч жителей, погибнут уникальные ландшафты Днепровских плавней, а в воду Днепра, а затем и Черного моря, попадут токсичные вещества, топливо, масла, бактерии из многочисленных скотомогильников, что приведет к экологическому загрязнению прибрежных вод Черного моря.

Плотина водохранилища разрушена до основания. Поэтому множество городов переходит в режим нецентрализованного водоснабжения в чрезвычайных условиях.

"Кроме того, Крым, Кривой Рог и другие города Украины на годы остались без водоснабжения днепровской водой. Николаев снова останется без воды, возможно подтопление микрорайона "Намыв", разрушение оросительных систем", - сообщает эксперт.

Также, по словам Людмилы Цыганок, Украину ждет новый кризис беженцев. По прогнозу эколога, будет несколько тысяч отселенных и до 1,5 миллионов климатических беженцев. "Это огромная проблема и нагрузка на регионы, куда произойдет переселение", - говорит Цыганок.

Техногенные последствия анализирует Александр Купный, экс-работник ЧАЭС и специалист по вопросам ядерной энергетики. Он не считает, что Запорожской атомной станции в обозримом будущем угрожает опасность - у нее достаточно воды для собственных нужд. Но скорее всего АЭС больше работать не будет - если не построить специальный водозабор для станции.

Кроме того, по его мнению, прорыв Каховской ГЭС может привести к снижению работоспособности гидроэлектростанций по всему Днепровскому каскаду.

По словам Купного, гидроэнергетики будут вынуждены придерживать спуск воды выше по Днепру, так как нет Каховской плотины по низу Днепра. И выбирать такой режим спуска воды, чтобы поток не был слишком интенсивным.

Также за счет сдерживания воды сверху по Днепру возможны подтопления отдельных населенных пунктов - выше Вышгорода и в районе Славутича. И будет дополнительный напор воды на плотину Киевской ГЭС. Разрушить ее не так просто, но вот появление дополнительных трещин исключить нельзя.

В самом регионе Каховского водохранилища ситуация гораздо сложнее. К примеру, водоснабжение Бердянска на 80-90% зависит от днепровской воды. Мелитополя - на 30-40%, поэтому полноценное водоснабжение возможно только после восстановление дамбы на Каховской ГЭС.

"Укргидроэнерго заявило, что оно невозможно, но, думаю, это, скорее, эмоциональное заявление. Восстановить, конечно, все можно. Но трудно даже представить сколько на это понадобится времени и денег", - считает Купный.

Еще одно вероятное последствие, о котором уже говорилось выше - угроза осушения Северо-Крымского канала - уже подтвердили в Крыму.

"Есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80 % наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале", — заявил "глава" Крыма Сергей Аксёнов.

Военные последствия обрушения дамбы

Очевидно, что если русло Днепра в Херсонской области станет шире, то украинские операции по заброске десанта или разведгрупп на левый берег сильно усложнятся.

В том числе через острова под Херсоном, которые на момент прорыва дамбы были оспариваемой территорией и удобным "мостиком" для перехода на левый берег (острова затапливает в первую очередь).

Ранее сообщалось о том, что на захваченном РФ левобережье украинские группы "ходят" достаточно часто именно на прибрежных территориях (откуда, кстати, россияне уже давно объявили эвакуацию).

Собственно, сложнее будет и с контрнаступлением через этот участок — если оно там, конечно, вообще планировалось.

С другой стороны, неизвестно, как разлив Днепра в Херсонской области отразится на береговых укреплениях и минных полях российской армии. Есть мнение, что их полностью смоет и РФ нужно будет фактически выстраивать новую линию обороны.

При этом в Каховском водохранилище — там, где находится Энергодар и Запорожская АЭС — уровень воды падает. Но поможет ли это украинским военным операциям — вопрос, поскольку пока неизвестны перспективы обмеления водохранилища.

Ширина Днепра на этом участке в любом случае значительно больше, чем на Херсонском направлении — до четырех километров на самых узких местах (например, в районе Энергодара).

Для сравнения — в Херсонской области она менее километра. Впрочем, не исключено, что из-за ухода воды на юг эти расстояния по воде сократятся. Но на столько — вопрос, повторимся, открытый.

То есть, пока последствия в чисто военном смысле дают некое военное преимущество России - как минимум, блокируя нижнеднепровские острова, по которым ВСУ моги войти на левый берег Херсонской области. На чем акцентируют украинские и западные власти, а также эксперты, когда обвиняют РФ в подрыве станции.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Украина может скорректировать свои планы контрнаступления. А по мнению военного обозревателя BILD Юлиан Рёпке, подрыв ГЭС делает невозможным для ВСУ форсирование Днепра в течение ближайших нескольких недель.

При этом журналист описывает и явные проблемы у России после обрушения дамбы. "Если бы это была Россия, тем самым они распрощались бы с Крымом, так как его водоснабжение теперь не обеспечено. А также отказались бы от единственной АЭС под их контролем", - заявил он.

Отметим, что для РФ снабжение Крыма водой было одним из мотивов для начала "спецоперации", как утверждали некоторые эксперты, да и показывает сама логика развития российского наступления весной 2022 года. Впереди лето, и Крым будет нуждаться в воде более, чем обычно.

Но, не исключено, что верх взять могли чисто военные резоны - недопущение продвижения Украины на Херсонском участке и возможность отодвинуть там фронт и снизить количество войск, перебросив их на другие направления.

В России приводят свои "аргументы" почему подрыв был якобы выгоден Украине - во-первых, проблемы с водой в Крыму. Во-вторых, "смывание" линий укреплений российской армии на левом берегу. Однако с учетом грандиозных негативных последствий, перечисленных выше (в том числе фактический коллапс водоснабжения на правобережных территориях Днепра) это мало что значит.