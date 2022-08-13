Расположенная под городом Новая Каховка Херсонской области Каховская ГЭС работает в аварийном режиме из-за постоянных обстрелов.

Об этом сообщает назначенное россиянами "руководство" станции.

По словам "руководства", одна турбина Каховской ГЭС отключена после ракетных ударов.

Полное восстановление ГЭС после обстрелов возможно завершить за полтора года, считает "замдиректора" станции Арсений Зеленский.

"При прекращении боевых действий она восстанавливается в течение недели. Крупных повреждений, к счастью, станция пока не имеет, не считая гидроагрегата номер три, который сгорел в марте. Там надо полтора года на выполнение работ", - уточнил он.

Напомним, 16 марта Росгвардия сообщила о взятии под контроль Каховской ГЭС, которая расположена в 5 километрах от Новой Каховки. Этот город российские оккупанты заняли в первый же день вторжения в Украину.

Также "Страна" сообщала, что украинские военные нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, после чего он стал непригоден для использования. Известно, что через мост возле Каховской ГЭС россияне перебрасывают в Херсон военную технику.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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