Подводим итоги 170-го дня войны в Украине.

Ситуация на Донбассе 12 августа

Итак, что сообщает украинский Генштаб и другие источники:

1. Под Северском противник снова наступал на Верхнекаменское и Ивано-Дарьевку. А также со стороны Белогоровки на Григоровку. Атаки, по данным Генштаба ВСУ, отбиты. Но, как видим, на этой неделе россияне снова сильно активизировались на данном направлении.

Впрочем, не исключено, эти атаки нужны, чтобы ВСУ не могли перебросить силы южнее - в район Бахмута и Донецка, где россиян ведут основные наступательные действия.

2. При наступлении от Горловки на Зайцево россияне имели частичный успех, сообщил сегодня Генштаб. Идёт атака на соседнее село Кодема, которое россияне пытаются захватить несколько дней.

В "ДНР" также заявляют, что продвинулись в поселке Жованка к северу от Горловки, через который проходит линия фронта. Украинская сторона этого не подтверждала.

Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол.

Есть сообщения и о том, что к западу от Горловки россияне начали атаку на Розовку (со стороны Новобахмутовки и Новоселовки). С учетом движения на Зайцево, не исключено, что мы видим попытку охвата Торецка и Нью-Йорка.

Бои под Бахмутом тоже очень сильные.

Российские телеграм-каналы сообщают, что идет вражеский штурм территории мебельной фабрики на восточной окраине Бахмута, а также завода по производству гипсокартона Лафарж.

Украина этого не подтверждает. Но в вечерней сводке Генштаба говорится, что у противника есть частичный успех в направлении от Покровского на Бахмут (то есть на том же направлении, где расположены завод и мебельная фабрика).

На позициях ВСУ в Бахмуте побывал журналист New York Times Эндрю Крамер. Он рассказал, что украинцы стреляют в основном из советских орудий, несмотря на поставки натовских пушек. Боеприпасы приходится экономить, из каждого орудия выпускают не более 20 снарядов в день.

Крамера привезли на позиции 58-й бригады в Бахмуте, которая расквартирована в муниципальном здании. Через некоторое время штаб попал под обстрел. Солдаты бросились в укрытия, которые были оборудованы здесь же, но по соседству погибли семь гражданских.

3. Под Донецком противник наступал в районах Авдеевки со стороны Спартака, в Песках, а также на Марьинку. Атаки не удались, сообщает Генштаб, враг отброшен на прежние позиции.

В "ДНР" заявляют, что Пески захватили на 90%, а Марьинку на две трети. Официально Киевом это не подтверждается.

Южные фронты

Продолжается сюжет с Запорожской АЭС. Вчера обстрелы по станции обсуждались на Совбезе ООН.

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что у него нет данных о непосредственной угрозе ядерной аварии на данный момент, но ситуация угрожающая, и необходима поездка инспекторов на объект.

По этой поездке заседание обозначило две основных позиции.

Россия выступает за визит инспекторов без предварительных условий. Украина и ее союзники - Британия и США - требуют вывода российских войск со станции и демилитаризация территории вокруг нее. От американцев и британцев несколько раз прозвучал тезис, что станция не будет в безопасности, пока ее удерживают русские.

Прямо это не заявлялось, но Украина пока, судя по всему, не соглашается с визитом экспертов МАГАТЭ, пока станция под контролем РФ. Касаемо же того, кто ее обстреливает - на этот счет внятно высказался только Киев, обвинив Москву в ударах по станции. Остальные государства, включая Лондон и Вашингтон, воздержались от оценок по данному вопросу. Россия же обвинила в обстрелах Украину.

Сегодня назначенные Россией "власти" Запорожской области пригрозили консервацией станции из-за обстрелов. И прекращением подачи электроэнергии в Украину.

На юге ВСУ нанесли новый удар по мосту в Новой Каховке. Подконтрольные России власти заявляют, что попадания "не критичны".

К слову, сегодня в Украину прибыли новые системы ракетно-залпового огня M270 от Великобритании, сообщил министр обороны Алексей Резников. Речь идет о трех установках. Именно такие системы (или похожие на них "Хаймарсы") обстреливают объекты в тылу у россиян.

В российских СМИ и телеграмм-каналах, тем временем, активно обсуждается информация о смене командующего Черноморским флотом РФ. Адмирала Игоря Осипова должен сменить (или уже сменил, но официальной информации пока нет) вице-адмирал Виктор Соколова.

Вице-адмирал Виктор Соколов может стать новым командующим Черноморским флотом в Крыму

Из открытых данных известно, что Соколову 59 лет. Прошел службу от командира минно-торпедной боевой части на нескольких кораблях, начштаба и командира дивизиона тральщиков до заместителя командующего Северным флотом (с 2013 года).

Соколов возглавлял боевой поход в Средиземное море отряда кораблей Северного флота во главе с тяжёлым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжёлым атомным ракетным крейсером "Пётр Великий".

Это назначение может быть связано с потерями, которые понёс Черноморский флот РФ с начала вторжения в Украину. В частности, потопление крейсера Москва и вероятная диверсия на аэродроме в Саках, который входит в зону ответственности ЧФ.

Военные перспективы

На юге, судя по всему, действительно ВСУ планируют наступательные действия.

Такой вывод можно сделать из скандала с интервью генерала Дмитрия Марченко, по поводу которого расследование начала вести СБУ.

СБУ и Минобороны вчера заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

Вот, что там можно в теории принять за утечку:

1. Марченко обозначил направления российского наступления - на Николаев и Кривой Рог (который им нужен тоже для похода на Николаев через Воскресенск и Южноукраинск).

Здесь на первый взгляд - раскрытие планов противника, а не ВСУ. Но в теории это и демонстрация того, где Киев готовится встретить атаку.

2. Марченко анонсировал новые удары по мосту на дамбе Каховского водохранилища: "скоро этот мост будет поврежден настолько, чтобы они не могли перебрасывать по нему свои резервы. Как только будут отрезаны резервы – Welcome to Ukraine: будем их бить и выгонять".

3. Генерал анонсировал окружение города Снегиревка в Николаевской области, подконтрольного сейчас россиянам: "Я думаю, что мы их возьмем в кольцо и они сами побегут оттуда". Не исключено, что именно такое конкретное указание направления панируемого удара ВСУ и стало причиной для возбуждения уголовного дела.

4. Марченко сказал, что нужно уничтожить Крымский мост, чтобы лишить Россию возможностей подвозить резервы на полуостров.

5. Анонсировал освобождение Херсона до конца года "на 100%". Что может быть в теории раскрытием планов Украины о главном направлении контрнаступления ВСУ. Хотя о планах наступления на Херсон заявляют практически все представители украинской власти.

6. Сообщил, что военная помощь поступает в Украину "маленькими партиями", что не позволяет сейчас провести контрнаступление. Но если оружия будет достаточно, то к следующей весне Украина "будет праздновать победу".

Тем временем, Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону изменил свой знаменитый прогноз о том, когда закончится война (в начале войны он все время говорил про "две-три недели" - фраза, ставшая мэмом).

Теперь же Арестович считает, что война может продлиться до следующего лета.

"Это может быть достаточно длинной историей - до следующего лета, если речь идет о полном освобождении украинской территории. Я вижу месяцами эту историю, еще как минимум до Нового года, до того, как сломается тренд в войне и мы их начнем "лупить". Но когда мы их начнем "лупить", это еще вопрос, сколько мы их будем лупить, и на что они пойдут ради этого. Будут ли сто тысяч корейских добровольцев (я шучу, конечно, но тем не менее). Центральный вопрос - как поведет себя военно-политическое руководство РФ, когда они видимо и понятно даже для россиян начнут проигрывать", - заявил Арестович.

Добавив, что худший сценарий, который он видит - это "возня до следующего лета".

Он также уточнил, что Россия стремится вернуть Украину в переговорный процесс.

"Они очень хотят переговоры, они делают все, чтобы вытянуть нас туда. Они хотят нейтральный статус - не вступаем в НАТО, хотят Крым и Донбасс, Херсон они готовы отдать. И снять санкции очень очень хотят. Три вещи, которые им очень нужны", - сказал Арестович, добавив, что президент Украины никогда не пойдет на это и ставит целью вернуть Украине границы 1991 года.

При этом он оговорился, что украинская власть рассматривает такой вариант: военным путем Украина может выйти на границы по состоянию на 24 февраля, а дальше - решать вопрос переговорами. Задача - полное освобождение территории Украины.

Также Арестович считает, что Украина может освободить Херсон в ближайшие два месяца, и что осенью может состояться контрнаступление украинской армии.

"За месяц - не скажу, за два - уже есть шанс. Потому что есть определенные ритмы. И надо посмотреть, что они будут делать - те войска, которые туда перебросили. До 20 БТГ стоит на левом берегу Херсонщины. Они могут пойти как на Запорожье, так и на Херсон", - сообщил он.

То есть, так или иначе, но представители украинской власти и командования акцентируют внимание на Херсоне. Что это - попытка обмануть противника и нанести удар в другом месте? Оглашение реального плана? Либо просто информационно-психологическая операция для поднятия боевого духа общества - как раз и увидим в ближайшие месяцы.

Что предрекает Stratfor Украине

На днях вышла статья агентства Stratfor "Готовясь к затяжной войне в Украине, часть 2: время на стороне России?" (Bracing for a Protracted War in Ukraine, Part 2: Is Time on Russia's Side?)



"Украина надеется, что изношенное вооружение России, ограниченная численность ее войск и увядающая экономика в конечном итоге дадут Киеву окно возможностей. Но достаточная поддержка Украины Западом не гарантирована. Учитывая ограниченные перспективы украинских контрнаступлений в этом году, время в значительной степени склоняется в пользу России, и это логично", - говорится в материале.

Агентство пишет, что даже если украинские войска возьмут Херсон, россияне просто отступят на более безопасную линию фронта на другом берегу Днепра, "где в обозримом будущем не может быть и речи о проведении украинской десантной операции". Впрочем, сценарий, что украинская армия сможет освободить Херсон, аналитики называют маловероятным.

Вот еще несколько выводов Stratfor:

"Переход Украины от использования советского/российского оружия к оружию НАТО сопряжен с долгосрочными проблемами, поскольку предоставление каждой страной различных систем вооружения на разовой основе усложнило потребности в обучении, техническом обслуживании и логистике в украинской армии".



"Физические разрушения на Украине значительны, усталость от войны заставит Запад все больше сомневаться в финансировании восстановления украинской экономики, стоимость которой (уже сейчас) оценивается в сотни миллиардов долларов".



"В Европе будет расти усталость от войны, поскольку экономика континента столкнется с серьезным риском стагфляции в ближайшие кварталы, последствия которой будут усугубляться и без того высоким уровнем государственного долга Европы. Кроме того, высокие цены на энергоносители приведут к тому, что промышленные секторы некоторых европейских стран станут менее прибыльными и конкурентоспособными, что, вероятно, приведет к безработице и политическому желанию по всей Европе тратить больше дома, а не в Украине".

"Кроме того, внутренние проблемы Украины, связанные с коррупцией, влиянием олигархии и слабостью институтов, останутся, что вызовет критику страны со стороны международных доноров и еще больше омрачит перспективы Украины когда-либо вступить в ЕС".



"В дополнение к слабостям Украины существует также вопрос об относительной силе России, которая могла бы позволить ей победить Киев в конфликте". "По сравнению с Украиной, гораздо более крупная экономика России также может быть лучше подготовлена к тому, чтобы выдержать потери затянувшейся войны".



Stratfor заявляет, что "военная мощь России и ее способность производить собственное оружие не позволят украинским силам, зависящим от НАТО, достаточно ослабить Москву".

"Нынешнее преимущество России в оснащении — особенно в артиллерии, авиационной поддержке и средствах радиоэлектронной борьбы — потребуются месяцы или даже годы поставок НАТО для Украины, чтобы компенсировать это. А если Россия включит свой мобилизационный потенциал, то это станет преобладающим превосходством в этом конфликте".

"У Украины и Запада еще есть возможность добиться победы сначала на поле боя, а затем за столом переговоров, если Запад увеличит темпы и объемы поставок оружия в Киев и возьмет на себя обязательство стабилизировать экономику Украины. Но эти шаги будут стоить огромных денег и могут занять много лет. И пока Европа и Соединенные Штаты, похоже, не решаются существенно увеличить свою поддержку Украины".

Российский и украинские дефициты

Впрочем, в России тоже не все просто.

Так, в июле зафиксировано резкое падение доходов бюджета РФ. Упали как нефтегазовые доходы (из-за сокращение экспорта в физическом измерении из-за санкций и из-за сокращения поставок газа в ЕС по инициативе РФ, а также коррекции цен вниз), так и ненефтегазовые. Первые ниже, чем в июле прошлого года на 23%. Вторые на 29%. При этом расходы (в том числе и из-за войны в Украине) выше, чем в июле прошлого года на 25%.

По итогом семи месяцев бюджет России по прежнему профицитный (доходы превышают расходы) и доходы по-прежнему больше (на 16%), чем за семь месяцев прошлого года, но профицит быстро сокращается. И в целом по году бюджет будет дефицитный, что признают и российские власти. В нем они не видят какой-то большой проблемы, так как планируют его закрыть за счет средств Фонда национального благосостояния (в нем на начало июля было $210 млрд).

Кроме того, произошло ослабление рубля (сейчас его курс колеблется в пределах 60-62 доллара), что выгодно экспортерам и бюджету. Ну и плюс к тому есть прогнозы на рост цен на нефть после вступления в силу европейского эмбарго на закупки нефти у РФ. То есть в ближайшей перспективе дефицит бюджета Россия закрывать сможет.

Но в целом это звоночки, которые показывают, что и для экономики РФ ситуация бесследно не проходит.

Что касается украинского бюджета, то с ним проблема остается прежней - огромное превышение доходов над расходами. При том, что с покрытием дефицита за счет западной помощи есть проблемы. Эта помощь идет медленно и в недостаточном объеме.

"Безденежье грозит стать ахиллесовой пятой Украины. Налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов. Военные расходы составляют более 60% бюджета. Министр финансов Сергей Марченко урезал несущественные расходы до минимума", - пишет Wall Street Journal в статье под названием "Поскольку западные фонды поступают медленно, Украина с трудом платит своим солдатам".

В WSJ отмечают, что НБУ требует от правительства повышения налогов и сокращения расходов, для защиты финансовой стабильности. В свою очередь Марченко эту идею не поддерживает.

"Иногда у нас есть иная точка зрения, чем у Нацбанка. Мы должны беспокоиться о победе в войне. Лучше рискнуть высокой инфляцией, чем не платить жалованье солдатам. Это война на истощение. Вы должны думать в этих терминах, думать о 2022 и 2023 годах. Это марафон", - пояснил Марченко.