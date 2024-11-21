Россия этой ночью запустила по Днепру межконтитентальную баллистическую ракету. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Сбить ее не удалось, как и "Кинжал". Запускалась МБР из Астраханской области.

Были сбиты шесть ракет Х-101 из семи.

Напомним, вчера украинские паблики массово писали, что Россия может запустить из Астраханской области экспериментальную межконтинентальную баллистическую ракету Р-26.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате удара РФ пострадали два человека. Поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью, горел гаражный кооператив, повреждено промышленное предприятие и два частных дома.

Паблики сообщают, что в Днепре после падения обломка сбитой ракеты горела крыша жилого дома.

Также телеграм-каналы публикуют видео, на котором, как сообщается, удар межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж" по Днепру сегодня утром.

Видно шесть прилетов. Сообщается, что ракета оснащена управляемыми боевыми блоками для прорыва систем ПВО.

Воздушные силы удар конкретно "Рубежом" не подтверждали. Но подтверждали прилет межконтинентальной баллистической ракеты.

Экс-советник ОП Алексей Арестович утверждает, что межконтинентальная баллистическая ракета сегодня утром ударила по "Южмашу" в Днепре.

По его словам, это ракета с разделяющимися боевыми частями. На публикуемых видео заметны падающие симметрично блоки ракеты.

"Южмаш" во времена СССР был ведущим предприятием Советского Союза по производству межконтинентальных баллистических ракет.

Президент Владимир Зеленский в последнее время неоднократно заявлял о том, что Украина намерена запустить свое массовое производство баллистических ракет.

После сегодняшнего удара по Днепру нардеп от этого города Максим Бужанский в своем телеграм-канале написал: "Мне кажется, пора начинать прекращать публично говорить о том, где и сколько ракет мы производим. Эта тема не должна быть публичной во время войны".

Официально власти удар по "Южмашу" не подтверждали, но говорили о "повреждении промышленного предприятия".

Еще одно видео, как сообщается, утренних ударов межконтинентальной баллистической ракеты по Днепру.

Видно, что разделяющиеся боевые части падают в разных местах.

Напомним, 17 ноября по Украине было запущено 120 ракет и 90 БпЛА. Из них сбито 102 ракеты и 42 БПЛА.