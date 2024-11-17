Сегодня вечером россияне нанесли ракетный удар по городу Сумы. После прилета по многоэтажке погибли десять человек, в том числе двое детей. Пострадали 52 человека, из них пять детей.

Об этом сообщают пресс-службы Сумской областной военной администрации и Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что прилет был в девятиэтажный жилой дом. Среди погибших - 9-летний мальчик и 14-летняя девочка.

Более 400 жителей эвакуированы из поврежденных построек.

Также появились кадры с места прилета в Сумах.

Напомним, сегодня в Днепропетровской области в результате массированной атаки РФ погибли двое железнодорожников. Также в Днепре из-за атаки РФ 42-летний мужчина получил осколочные ранения.

Как сообщалось, Россия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов.

Война в Украине идет 996-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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