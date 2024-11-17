В Одессе очень тяжёлая ситуация с энергетикой после утреннего массированного удара РФ. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

Больницы и котельные перевели на генераторы, но часть котельных не работают, потому что на них генераторов не хватило. Сейчас этот вопрос решается с энергетиками.

В самом горсовете Одессы, судя по опубликованному мэром видео, горят люстры и работают планшеты.

Сейчас в Одессе нет света и воды, остановлен электротранспорт, уже скапливаются очереди у бюветов.

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела начались пожары в 3 частных жилых домах, еще 4 дома разрушены.

В Одесской области во время ракетной атаки сегодня погибли два человека. Также ранен 17-летний парень.

Видео спасателей из Одесской области с мест ракетных ударов.

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в Одесской области были атакованы как минимум четыре подстанции.

Напомним, Россия совершили массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, запустив около 120 ракет и 90 дронов.

Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате чего было серьезно повреждено оборудование станций.

В КГВА заявили, что удар по Киеву, который наносился сегодня, был самым мощным за последние три месяца.

Война в Украине идет 996-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.