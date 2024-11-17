Сегодня россияне совершили массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате чего было серьезно повреждено оборудование станций. Это восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год, отметили в компании.

Президент Владимир Зеленский заявил, что за эту ночь и утро российские террористы применили дроны и ракеты разных типов.

"Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты: цирконы, искандеры, кинжалы. В общей сложности около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей", - написал он.

Президент отметил, что целью РФ была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине.

"К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков", - добавил глава государства.

По его словам, к отражению атаки были привлечены также истребители F-16.

Во Львовской области россияне ударили по критической инфраструктуре, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"Повреждена магистральная труба теплоснабжения. На место выехали профильные службы. Без теплоснабжения временно осталось 6 тысяч человек", - заявил он.

Из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском (Шептицком) районе погибла 66 летняя женщина. В момент атаки она находилась в автомобиле.

Еще двое мужчин получили ранения.

Также в результате падения обломков вражеской ракеты повреждены гаражи.

В Кременчуге Полтавской области было попадание по объекту инфраструктуры, сообщил глава ОВА Филипп Пронин. Есть потерпевшие. В тяжелом состоянии в больницу доставили человека, который получил травмы в результате обстрела.

Обломками ракеты повреждено остекление шести многоэтажек в Кременчугском районе, загорелось 5 легковых автомобилей.

В Житомирском районе из-за атаки пострадало частное домовладение, повреждено хозяйственное здание и жилой дом. Травмированных и погибших нет.

В Киевской области обломками ракет повреждены частные жилые и хозяйственные здания, здание клуба и библиотеки, а также два легковых автомобиля. В частном гараже возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

В Запорожье также были удары по инфраструктуре, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Ранены два человека, 59-летний мужчина и 18-летний парень.

В Волынской области во время атаки повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил глава ОВА Иван Рудницкий.

В Виннице также били по объектам критической инфраструктуры, сообщила замглавы ОВА Наталья Заболотная.

Напомним, в КГВА заявили, что удар по Киеву, который наносился сегодня, был самым мощным за последние три месяца.

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