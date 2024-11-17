Россия запустила сегодня по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Подробности массированной атаки РФ
Сегодня россияне совершили массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. В результате чего было серьезно повреждено оборудование станций. Это восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год, отметили в компании.
Президент Владимир Зеленский заявил, что за эту ночь и утро российские террористы применили дроны и ракеты разных типов.
"Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты: цирконы, искандеры, кинжалы. В общей сложности около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей", - написал он.
Президент отметил, что целью РФ была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине.
"К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков", - добавил глава государства.
По его словам, к отражению атаки были привлечены также истребители F-16.
Во Львовской области россияне ударили по критической инфраструктуре, сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
"Повреждена магистральная труба теплоснабжения. На место выехали профильные службы. Без теплоснабжения временно осталось 6 тысяч человек", - заявил он.
Из-за падения обломков вражеской ракеты в Червоноградском (Шептицком) районе погибла 66 летняя женщина. В момент атаки она находилась в автомобиле.
Еще двое мужчин получили ранения.
Также в результате падения обломков вражеской ракеты повреждены гаражи.
В Кременчуге Полтавской области было попадание по объекту инфраструктуры, сообщил глава ОВА Филипп Пронин. Есть потерпевшие. В тяжелом состоянии в больницу доставили человека, который получил травмы в результате обстрела.
Обломками ракеты повреждено остекление шести многоэтажек в Кременчугском районе, загорелось 5 легковых автомобилей.
В Житомирском районе из-за атаки пострадало частное домовладение, повреждено хозяйственное здание и жилой дом. Травмированных и погибших нет.
В Киевской области обломками ракет повреждены частные жилые и хозяйственные здания, здание клуба и библиотеки, а также два легковых автомобиля. В частном гараже возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
В Запорожье также были удары по инфраструктуре, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Ранены два человека, 59-летний мужчина и 18-летний парень.
В Волынской области во время атаки повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил глава ОВА Иван Рудницкий.
В Виннице также били по объектам критической инфраструктуры, сообщила замглавы ОВА Наталья Заболотная.
Напомним, в КГВА заявили, что удар по Киеву, который наносился сегодня, был самым мощным за последние три месяца.
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