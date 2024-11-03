Вечером 3 ноября в Харькове прогремели взрывы. Под удар попал Шевченковский район города, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По его словам, предварительно пострадали 11 человек. Зафиксирован прилёт по супермаркету, который расположен возле многоэтажных домов. В домах выбиты стёкла, повреждены электросети.

Как стало известно, под обстрел попал супермаркет "Рост". Кроме того, после удара авиабомбой пострадал также магазин АТБ.

Также в сети появилось видео момента прилёта в Харькове.

Напомним, на днях россияне ударили ракетами по месту дислокации полиции в Харькове.

А перед этим в Харькове завершили разбор завалов в многоэтажном жилом доме, в который попала авиабомба. Итоговая цифра - трое погибших, в том числе двое детей. Пострадали 36 человек.

Война в Украине идет уже 982-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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